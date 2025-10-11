聽新聞
若新壽T17、18遭「強制解約」？北市府強硬：履約保證金全沒收
北市府擬以「新新併」為由與新壽解約T17、T18，北市法務局今表示，如果新壽因合併而消滅，新壽公司必須「先取得北市府書面同意」，這是合約明文規定。
另外，針對新壽認為「新新併」被強制解約，蔣萬安昨說，如果是那樣就不是合意解約，其實是目前Ｔ17、T18這三年多以來閒置、荒煙蔓草，並沒有任何實質開發行為。
北市府表示，依合約規定，若可歸責於對方，導致契約中止，可沒收履約保證金，目前T17的履約保證2.19億元、T18是1.46億元，共3.65億，且已經繳付的地租也不退。至於新壽已繳交的權利金，市府認為這部分可依比例退還，至於比例是多少，會再和財政局、地政局討論。
