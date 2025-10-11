輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

房市趨勢專家李同榮指出，輝達看中台灣AI發展實力，選擇來台設立海外總部，本是天上掉下來的禮物好事一樁，但至今近四個月，輝達與新壽MOU已到期，市府與新壽互踢皮球，輿論炸煱，輝達求助經濟部，瀕臨破局。

李同榮表示，會陷入這種困境，主要是輝達、新壽、市府、以及中央都犯了關鍵錯誤：

一、輝達高估政府協助能力：

輝達以為六都爭先恐後，極力爭取輝達海外總部落腳，照理講，不管落腳台灣何處，無論是當地政府或中央，都一定會傾全力協助，樂觀之餘，忽略了台灣選舉到了，政治人物的政治考量優於國家AI戰略目標。

二、新壽以為可以挾輝達逼市府妥協：

新壽以為T17、T18受輝達青睞雀屏中選，政府一定會大開綠燈，解決一切障礙，並從中一次回收未來50年投資預期報酬，沒想到北市府礙於圖利之嫌，官員不敢承擔，又沒積極解套辦法，導致與輝達MOU屆期，新壽還自信輝達非要不可，以為輝達MOU會延期，才會導致本案陷入僵局。

三、台北市政府怕圖利惹事，積極度不夠：

2026選舉將到，蔣萬安市長要拼連任、李四川副市長將戰新北市，雙首都之戰可謂重中之重，前朝柯P受京華城圖利之官司未了，官員明哲保身已經優於一切考量，所以一切依法等於是最好的護身符。

殊不知輝達案若最終破局，對雙北選情將產生非常不利影響。直到最近輿論炸煱，市府才覺事態嚴重，對新壽主張消滅公司欲收回土地，問題在新新拼是合法合併，新壽的T17、T18合約主權爭議，市府恐難佔上風。

倒是政府早該針對新壽近三年來土地荒廢，怠於開發提出強制解約主張，市府現在才提出，顯見主事者未積極介入新壽與輝達談判與協調事宜，而採取較被動的態度。

四、中央政府態度消極、看馬相踢，直到輝達求助經濟部才驚覺事態嚴重：

從輝達選定落腳北士科T17、T18至今近四個月，中央並沒積極關注此攸關國家AI新十大建設重要的輝達案卡關事件，直到輝達發函經濟部求助才知事態嚴重性，現在要是中央再不積極介入促成，可能此事件就會被質疑中央站在看戱的態度，引發不必要政治角力風暴，後果堪慮。

李同榮直言，我們比中共不如嗎？30年前台商只要願去大陸投資設廠，找地設廠、地租稅金、全開綠燈，輝達落腳台灣卻處處攔紅燈？請問官員，當初台積電在台設廠投資，政府開多少綠燈？有人質疑官員圖利台積電嗎？

他表示，輝達案若破局，政府執政能力受質疑、新壽企業形象受損、將會兩敗俱傷，若演變成政治角力戰，就更荒唐至極。