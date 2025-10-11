新壽、輝達搶地 林維俊：新壽用地移轉樂觀其成

為滿足輝達看中的台灣總部用地需求，台北市政府打算強制收回北士科Ｔ17、18，再專案移轉給輝達，也做好與新光人壽互打官司的準備。台新新光金控總經理林維俊指出，台新新光金控對北士科Ｔ17、18移轉輝達立場是樂觀其成，希望有關係的各方都不要在媒體上面隔空放話，現在最重要的事情應該是民間、台北市政府，都能坐下來商討大家如何齊心協力把輝達留下來，因為這是對台灣非常非常重要的事情。

林維俊說，北市政府擔心圖利問題，新光人壽也會有背信顧慮，他也呼籲中央政府一起進來溝通協調，看如何釐清法規和責任問題，大家一起攜手把輝達留下來。他也強調台新新光金控沒有任何負面的情緒，只希望民間能夠跟政府成為夥伴，留下輝達。

新壽董事長魏寶生昨日表示，工程延宕不是新壽單方面的責任，兩年前他出任新壽董事長以來，不斷變更Ｔ17、18的工程及自建進度，董事會都有紀錄可查，他出示去年九月新壽取得建照後變更設計的資料，因市府多次要求補件，直到今年七月才核備，指出工程延宕責任不能全歸在新壽身上。

魏寶生表示，市府與新壽合意解約後，輝達願意付給新壽的金額，並非新壽要求市府解約的解約金。也就是說，即使輝達要付錢給新壽，金額也低於一○七億元。

至於李四川昨日表示，市府與新壽對解約金沒有共識，他請新壽報來，市府才能編預算送議會審查，但新壽也沒報來。魏寶生指出，「這是公務預算，需要由市府編。我不是公務員，無法去議會說明，若因此造成誤解，這對新壽有聲譽受損的風險。」