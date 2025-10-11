快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

聽新聞
0:00 / 0:00

新壽、輝達搶地 林維俊：新壽用地移轉樂觀其成

聯合報／ 記者朱漢崙應翠梅／台北報導

為滿足輝達看中的台灣總部用地需求，台北市政府打算強制收回北士科Ｔ17、18，再專案移轉給輝達，也做好與新光人壽互打官司的準備。台新新光金控總經理林維俊指出，台新新光金控對北士科Ｔ17、18移轉輝達立場是樂觀其成，希望有關係的各方都不要在媒體上面隔空放話，現在最重要的事情應該是民間、台北市政府，都能坐下來商討大家如何齊心協力把輝達留下來，因為這是對台灣非常非常重要的事情。

林維俊說，北市政府擔心圖利問題，新光人壽也會有背信顧慮，他也呼籲中央政府一起進來溝通協調，看如何釐清法規和責任問題，大家一起攜手把輝達留下來。他也強調台新新光金控沒有任何負面的情緒，只希望民間能夠跟政府成為夥伴，留下輝達。

新壽董事長魏寶生昨日表示，工程延宕不是新壽單方面的責任，兩年前他出任新壽董事長以來，不斷變更Ｔ17、18的工程及自建進度，董事會都有紀錄可查，他出示去年九月新壽取得建照後變更設計的資料，因市府多次要求補件，直到今年七月才核備，指出工程延宕責任不能全歸在新壽身上。

魏寶生表示，市府與新壽合意解約後，輝達願意付給新壽的金額，並非新壽要求市府解約的解約金。也就是說，即使輝達要付錢給新壽，金額也低於一○七億元。

至於李四川昨日表示，市府與新壽對解約金沒有共識，他請新壽報來，市府才能編預算送議會審查，但新壽也沒報來。魏寶生指出，「這是公務預算，需要由市府編。我不是公務員，無法去議會說明，若因此造成誤解，這對新壽有聲譽受損的風險。」

新壽 輝達 蔣萬安 北士科

延伸閱讀

台北101國慶「無人機＋煙火」雙重盛典震撼夜空 上萬名民眾共襄盛舉

Cheap分析輝達離開台北機率不大3原因 諷蔡易餘刷存在感

輝達北士科卡關 蘇煥智批中央地方政府無能...為黃仁勳抱不平

市府、新壽法律戰一觸即發 魏寶生：輝達不會被嚇跑？呼籲雙方坐下談

相關新聞

「一起把輝達留下來」北士科之爭 台新新光金控總經理林維俊說話了

台新新光金控贊助台北101的國慶日煙火演出，台新新光金控總經理林維俊在煙火施放前受訪指出，台新新光金控對這件事情的立場是...

新壽獅子大開口？ 解約金140億元到底怎麼算出來 魏寶生：不是這數字

輝達看中台灣總部落腳於北士科T17、18用地，卡在台北市府與新光人壽因為合意解約金額談不攏，迄今卡關。由於台北市副市長李...

新壽與輝達、北市府三角習題如何解 五個觀察面向

新光人壽與北市府的北士科T17、T18之爭愈演愈烈，台北市長蔣萬安甚至已對外表示，時間一到，也就是新壽、台新二家壽險公司...

為輝達用地解套！北市擬解約新壽 蔣萬安：不容許T17、T18未開發

輝達台灣總部坐落北士科Ｔ17、18卡關，台北市府擬因「新新併」為由與新壽解約，台北市長蔣萬安昨說，新壽如果要再回過頭來繼...

新壽、輝達搶地 林維俊：新壽用地移轉樂觀其成

為滿足輝達看中的台灣總部用地需求，台北市政府打算強制收回北士科Ｔ17、18，再專案移轉給輝達，也做好與新光人壽互打官司的...

北士科土地之爭！台新新光金總座喊話北市府一起坐下 齊心留下輝達

新光人壽與北市府對北士科土地移轉輝達之爭愈演愈烈，台北市長蔣萬安更已對外表示當新壽與台新明年合併時就要收回土地。對此，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。