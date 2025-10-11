為輝達用地解套！北市擬解約新壽 蔣萬安：不容許T17、T18未開發

輝達台灣總部坐落北士科Ｔ17、18卡關，台北市府擬因「新新併」為由與新壽解約，台北市長蔣萬安昨說，新壽如果要再回過頭來繼續談，輝達也已表達非常清楚，就是只有新壽和北市府解約，市府再專案將地上權設定給輝達。

外界關注，若新壽遭北市強制解約，是否有相應處罰？北市府表示，依合約規定，若可歸責於對方，導致契約中止，可沒收履約保證金，目前Ｔ17的履約保證兩億一千九百萬元、Ｔ18是一億四六六二萬，共三點六五億，已經繳付的地租也不退，權利金可依比例退還，會再和財政局、地政局討論。

針對新壽認為「新新併」被強制解約，蔣萬安昨說，如果是那樣就不是合意解約，其實是目前Ｔ17、18這三年多以來閒置、荒煙蔓草，並沒有任何實質開發行為。

蔣萬安說，站在市府立場，根據契約規定，如果新壽「新新併」後變成不再存續的公司，市府不容許持續三年多都沒有開發，所以已告知新壽不會同意（變更契約主體），當然會走入到中止合約，將土地收回。北市府已另提供兩基地，包括北士科Ｔ12加整合周邊私地及松山機場南側土地，供輝達選擇。

蔣萬安指出，Ｔ12產權原本複雜，但現在已有幾個地主出面整合，大概就只剩下三到四個地主，所以整合方面不會有問題，市府也樂觀。松南營區也帶輝達看過，現在他們正在評估，而且旁邊的一塊地，中央也願來協助，所以兩個地一併來討論，一起來開發，也是很好的選項。