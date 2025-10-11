蔣萬安表態：新壽若要繼續談 就是和北市府解約

經濟日報／ 記者胡順惠楊正海林勁傑／台北報導
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照
輝達（NVIDIA）台灣總部規劃進駐北投士林科技園區T17、T18土地，然進度卡關。台北市長蔣萬安昨（10）日表示，新光人壽得標T17、T18這三年來閒置，荒煙蔓草、沒有任何開發行為，市府不容許。新壽如果要繼續談，就是和台北市政府解約。

台新新光金控總經理林維俊昨日晚間出席「煙火＋無人機」國慶展演時表示，希望民間、政府一起排除困難，有關係各方也不要對媒體放話，現在北市府可能會有圖利顧慮，新壽則有背信顧慮，有困難可以一起坐下來，請中央政府一起來協調，把法規及責任問題釐清，攜手把輝達留下來。

北士科T17、T18土地最新進展
輝達原本相中北士科T17、T18土地，擬在當地設立台灣總部，但由於T17、T18已由新壽標下地上權，此案成了輝達、新壽、北市府的三角習題。

台北市副市長李四川日前證實，市府擬以「新新併」為由與新壽解約，但新壽方面認為這是強迫解約，再掀新波瀾。蔣萬安昨日受訪時對此表示，如果新壽認為是這樣，就不是合意解約，T17、T18三年多來，目前是閒置狀態，沒任何實質開發行為。

蔣萬安說，站在市府立場，根據契約規定，如果新壽在「新新併」後不再存續，基於這樣狀況，市府不容許持續三年多都沒有開發，市府已於7月告知新壽不會同意，接下來當然就會走到中止合約，就將土地收回。

對於輝達進駐北士科T17、T18卡關，台北市政府已提供北士科T12加整合周邊私地及松山機場南側土地，供輝達選擇。蔣萬安指出，T12產權原本複雜，現在整合後就只剩下三到四個地主，不會有問題。

蔣萬安表示，先前也曾帶輝達看過松南營區，現在輝達正在評估，且旁邊一塊地，中央也願意協助，兩塊地一併討論，一起來開發，也是很好的選項。

針對新壽請中央介入協助解決T17、T18土地問題，蔣萬安指出，輝達之前已告訴台北市政府，請市府幫忙在台北市其他地方找尋合適土地，輝達也已在評估市府所提供選項。新壽如果要再回過頭來繼續談，輝達也已表達非常清楚，就是只有新壽和台北市政府解約，市府再透過專案將地上權設定給輝達。

