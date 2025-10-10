北市府有意收回T17、T18土地 新壽想保合約…須加速開工

台北市長蔣萬安昨（10）日表達，因為「新新併」新光人壽並非存續主體，以及不容許新壽在標下T17及T18後持續三年多沒有開發，將會中止地上權合約，將土地收回，據知情人士透露，接下來新壽必須「三管齊下」，加速T17及T18開工，才能保住合約。

輝達總部希望落腳北士科，在府院表態介入並盤點北、中、南土地，但是輝達仍然表態最喜歡T17、T18，把北市府、新壽推上風口浪尖，直接對上全國民眾質疑聲浪，使該案必須加速推進，更讓北市府不斷出招，逼迫新壽依北市府合法、合規要求進行解約，甚至不惜以新新併合併主體變更及該地上權長達三年未開發，讓新壽無法換約，甚至中止合約。

新壽「三管齊下」保合約可能做法

知情人士認為，新壽目前要保住合約必須三管齊下，首先就是T17及T18必須加速開工，在取得雜項執照後立即進行連續壁開挖，這也宣告新壽將開始投入成本開發地上權。

其次，由於台新金與新光金今年7月23日合併後，各子公司將依進度陸續完成合併，目前新壽與台新人壽合併預計明年1月1日完成，若為了談妥合約，延後合併時程到明年6月中，避免因地上權簽約主體改變，向北市府變更簽約主體遭否決，導致被迫遭解約情形發生，也是可能解方。

最後，新壽一直希望三方爭議可以啟動調解委員會，遭北市府以「無爭議」為由拒絕，新壽希望能在最後三個月期限內提出，知情人士認為，若協調無結果，可能走仲裁一途，預料恐怕再延後輝達落腳時間。

對於遲遲不開發土地，新壽則表達，去年9月13日向北市府申請變更設計，遭北市府多次要求補件，最後在今年6月5日經都審委員會修正後通過，並在7月31日完成核備。

另外，新壽今年初開始與輝達洽談合作計畫，雙方並簽下備忘錄（MOU），接著展開與北市府的三方溝通，因而未開發土地，這主要是配合輝達可能進駐，導致開發進度延宕，知情人士認為，過去新壽不開發的美意，現在反變成北市府口中的「惡意」，過去新壽的努力，北市府卻避而不談，對新壽並不公平。