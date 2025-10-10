T17、T18地上權 50年開發利益估107億元

新光人壽與輝達簽訂的備忘錄（MOU），究竟輝達必須給付的T17、T18地上權50年開發利益有多大，眾說紛紜，知情人士認為，台北市政府對外所稱的140億元並不正確，實際金額應為107億元。

知情人士透露，這107億元並非北市府必須付給新壽，而是新壽經過內部精算，獲得輝達認同的價值，最後由輝達支付給新壽。雖然9月底因為MOU失效，這筆款項也不可能支付，但T17及T18地上權潛在開發利益，仍具參考價值。

至於北市府所稱的140億元，是北市府認為解約後，必須支付給新壽的解約款項約33億元，與107億元的合計款項。

根據業界推估，輝達若順利落腳北士科設計、興建台灣總部，初期投資金額預估高達120億元，預計可直接挹注台灣的營建、原物料、設計與工程等行業，創造大量短期就業機會。未來在營運階段，將創造2,500個高薪職位。

若輝達無法落腳北士科，最直接的損失是2,500個高技術、高薪資就業機會付諸東流，這些職位集中在AI研發、軟體工程、數據科學與區域管理等領域，正是台灣產業升級轉型所急需的關鍵人力資本。

更深遠的影響則在於喪失「人才磁吸效應」。輝達執行長黃仁勳5月對外揭露的「NVIDIA Constellation」地標性總部，若無法留在台北，將削弱台北市作為全球AI人才樞紐的吸引力。