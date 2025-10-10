「一起把輝達留下來」北士科之爭 台新新光金控總經理林維俊說話了
台新新光金控贊助台北101的國慶日煙火演出，台新新光金控總經理林維俊在煙火施放前受訪指出，台新新光金控對這件事情的立場是樂觀其成，希望有關係的各方都不要在媒體上面隔空放話，現在最重要的事情應該是不管是民間，不管是台北市政府，都能夠坐下來商討大家如何來齊心協力把輝達留下來，因為這是對台灣非常非常重要的事情。
林維俊接著說，北市政府有些顧慮是擔心會有圖利的問題，新光人壽也會擔心背信的顧慮，他也呼籲中央政府一起進來溝通協調，看如何把法規和責任的問題釐清，大家一起攜手把輝達留下來。他也強調台新新光金控沒有任何負面的情緒，只希望民間能夠跟政府成為夥伴，為了整個台灣好，一起努力一起排除困難，把輝達留下來。
