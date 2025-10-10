北士科土地之爭！台新新光金總座喊話北市府一起坐下 齊心留下輝達
新光人壽與北市府對北士科土地移轉輝達之爭愈演愈烈，台北市長蔣萬安更已對外表示當新壽與台新明年合併時就要收回土地。對此，台新新光金（2887）總經理林維俊今表示，希望各方不要在媒體上放話，現在最重要是大家齊心把輝達留下，北市府有圖利顧慮、新壽有背信顧慮，這些困難可請中央政府進來協調，把法規和責任問題釐清。
林維俊晚間出席101國慶煙火活動時受訪表示，對北士科T17、T18移轉輝達立場是樂觀其成，但希望有關各方不要在媒體上隔空放話，現在最重要事情是民間或北市府大家齊心協力坐下來，把輝達留下來。北市府可能有圖利顧慮，新壽一樣有背信顧慮，對這些困難大家一起坐下來，或可請中央政府一起進來溝通協調，把法規和責任問題釐清，大家攜手留下輝達，全力達成此目的。「我們沒有負面情緒」，希望民間和政府是夥伴，大家為台灣好，努力排除困難把輝達留下。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言