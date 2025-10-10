快訊

北士科土地之爭！台新新光金總座喊話北市府 齊心留下輝達

獨／被笑歌紅人不紅…資深歌手揭「隱形富豪」身份 還當上理事長

北士科土地之爭！台新新光金總座喊話北市府一起坐下 齊心留下輝達

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
新光人壽與北市府對北士科土地移轉輝達之爭愈演愈烈，台北市長蔣萬安更已對外表示當新壽與台新明年合併時就要收回土地。圖為北士科T17、18用地。圖／本報資料照片
新光人壽與北市府對北士科土地移轉輝達之爭愈演愈烈，台北市長蔣萬安更已對外表示當新壽與台新明年合併時就要收回土地。圖為北士科T17、18用地。圖／本報資料照片

新光人壽與北市府對北士科土地移轉輝達之爭愈演愈烈，台北市長蔣萬安更已對外表示當新壽與台新明年合併時就要收回土地。對此，台新新光金（2887）總經理林維俊今表示，希望各方不要在媒體上放話，現在最重要是大家齊心把輝達留下，北市府有圖利顧慮、新壽有背信顧慮，這些困難可請中央政府進來協調，把法規和責任問題釐清。

林維俊晚間出席101國慶煙火活動時受訪表示，對北士科T17、T18移轉輝達立場是樂觀其成，但希望有關各方不要在媒體上隔空放話，現在最重要事情是民間或北市府大家齊心協力坐下來，把輝達留下來。北市府可能有圖利顧慮，新壽一樣有背信顧慮，對這些困難大家一起坐下來，或可請中央政府一起進來溝通協調，把法規和責任問題釐清，大家攜手留下輝達，全力達成此目的。「我們沒有負面情緒」，希望民間和政府是夥伴，大家為台灣好，努力排除困難把輝達留下。

輝達 台新新光金 新壽 新光人壽 蔣萬安

延伸閱讀

新壽與輝達、北市府三角習題如何解 五個觀察面向

Cheap分析輝達離開台北機率不大3原因 諷蔡易餘刷存在感

輝達北士科卡關 蘇煥智批中央地方政府無能...為黃仁勳抱不平

新壽獅子大開口？ 解約金140億元到底怎麼算出來 魏寶生：不是這數字

相關新聞

北士科土地之爭！台新新光金總座喊話北市府一起坐下 齊心留下輝達

新光人壽與北市府對北士科土地移轉輝達之爭愈演愈烈，台北市長蔣萬安更已對外表示當新壽與台新明年合併時就要收回土地。對此，台...

新壽獅子大開口？ 解約金140億元到底怎麼算出來 魏寶生：不是這數字

輝達看中台灣總部落腳於北士科T17、18用地，卡在台北市府與新光人壽因為合意解約金額談不攏，迄今卡關。由於台北市副市長李...

新壽與輝達、北市府三角習題如何解 五個觀察面向

新光人壽與北市府的北士科T17、T18之爭愈演愈烈，台北市長蔣萬安甚至已對外表示，時間一到，也就是新壽、台新二家壽險公司...

市府、新壽法律戰一觸即發 魏寶生：輝達不會被嚇跑？呼籲雙方坐下談

為滿足輝達看中的台灣總部用地需求，台北市政府打算強制收回北士科T17、18，再專案移轉給輝達，也做好與新光人壽互打官司的...

Cheap分析輝達離開台北機率不大3原因 諷蔡易餘刷存在感

輝達看中台灣總部落腳於北士科T17、18用地，至今仍卡關。百萬網紅「Cheap」分析，輝達離開台北機率不大，輝達總部卡在...

輝達北士科卡關 蘇煥智批中央地方政府無能...為黃仁勳抱不平

輝達北士科投資案因T17、T18地上權轉讓受阻。前台南縣長蘇煥智直言，北市堅持「未蓋房不得轉讓」看似依法行政，卻陷入短視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。