新壽與輝達、北市府三角習題如何解 五個觀察面向

新光人壽與北市府的北士科T17、T18之爭愈演愈烈，台北市長蔣萬安甚至已對外表示，時間一到，也就是新壽、台新二家壽險公司明年二合一，就要收回這二塊土地，引發外界更多熱議。

據了解，當初輝達會看上T17、T18，做為台灣總部選址的原因，是因為輝達台灣公司就是在20年前向新壽承租內湖的全棟大樓，也因此，當初是輝達主動接觸新壽是否還有別的土地。並獲得新壽的推薦T17、T18，未料在輝達選定這塊地之後，原本一件美事，現在卻鬧成僵局，雙方都始料未及。

綜合本報多方查訪新壽，以及其他與新壽無關的法界人士、金融圈人士的看法，這場難解的「三角習題」，可從以下五大面向觀察：

1、新壽接下來可採取哪些方式來捍衛自身權益？

新壽昨日晚間發出聲明稿，向中央喊話希望中央能出面解決，包括新壽董事長魏寶生也站上第一線發聲，此事已進入雙方爭議階段，呼籲共同成立由學者專家組成的委員會來討論決定，會更有公信力，並且強調，將以法律手段來捍衛自身權益，

魏寶生雖未言明何謂「法律手段」，但法界人士指出，應和申請「假處分」和「訴願」有關。台北市政府為公務機關，若執意強制收回T17、T18土地，新壽一定會打訴願，至於北市府的作法，在新壽未有違約的情況之下執意要因為合併案收回，新壽一定會採取「假處分」。

2、輝達是否非要T17、T18不可？

從輝達主動接觸經濟部，要求安排其他的土地，除了展現輝達有在做其他「備案」的準備之外，也是在對北市府施壓，儘快解決T17、T18的問題。但倘若最後北市府是用這種會鬧成法律訴訟糾紛的方式來解決，法界人士認為，恐怕輝達也不敢要；況且，北市府最快也要等明年1月，能收回這塊地，輝達是否願意等到那時候，也有變數。

3、北市府的壓力從何而來？後座力衝擊如何？

北市府明知會被告、也會有後續的法律糾紛，為何也要走上這一步？法界及金融業人士指出，應是出於政治壓力，且來自二方面，一來是輝達如果留不成台北，甚至留不成台灣，北市府無法承擔外界的責難，這也對市長蔣萬安競選連任、副市長李四川未來選新北市長構成變數。另一方面，柯文哲京華城案件，北市府有前車之鑑，也怕承擔圖利的罪名。

但從另一方面來講，明明民間金融機構整併是美事一樁，也是中央政府及產學界一再呼籲的金融整併，而且金融整併之後對於新壽是有幫助的，未料到頭來竟然成為北市府強行解約收回T17、T18的理由，恐怕也會傷害到北市府形象。

4、中央政府能怎麼幫忙？

中央政府開始出面協助，包括總統賴清德、內政部長劉世芳都出來喊話，並且實際展開行動提供國有地給輝達選擇，至於輝達能否看上，就不在中央政府的掌握之內；另外，高雄、台南、桃園等地方政府首長，也出面積極爭取輝達。接下來，中央政府還能助陣的，可能在於如何化解北市府對於「圖利」的憂心。

法界及政壇人士都指出，中央政府可以正式發函給北市府，保證新壽對輝達的土地平行移轉，沒有「圖利」的問題，也可去函詢問法務部和監察院兩大機關的意見，並且一併發文給北市府。此外，不只中央政府，北市府自己也可去函法務部和監察院，告知此事並詢問意見。但倘若，當中央政府這些都做了，北市府仍然堅持要收回T17、T18來解決問題，就要承受其後座力。