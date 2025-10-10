Cheap分析輝達離開台北機率不大3原因 諷蔡易餘刷存在感

輝達看中台灣總部落腳於北士科T17、18用地，至今仍卡關。百萬網紅「Cheap」分析，輝達離開台北機率不大，輝達總部卡在法規快破局後，現在愈來愈多縣市出來招手，「我覺得輝達離開台北機率不大，更別說嘉義了」。

Cheap表示，第一，輝達沒有工廠，今天輝達蓋的是總部，是決策、協調中樞，要整合AI產業鏈，它是無廠半導體廠，根本沒工廠，不是要來台灣找便宜的土地蓋工廠，怎麼會說「我們土地很大，歡迎輝達來」。

「要便宜的土地，去中國、東南亞不是更好？」Cheap表示，選台北是因為高階人才、AI生態圈在台北，集中在內湖、南港、信義區，能與供應鏈高層、政府隨時溝通，離竹科也不遠。

二是國際交通要便利，他說，AI總部要能讓工程師、商務人士，隨時從洛杉磯、東京、首爾、上海、新加坡直飛抵達，全台灣能兼顧決策、人才、交通、供應鏈的地方，只有台北。

三是外商環境，Cheap表示，另外還有外商環境（expat environment），不只是土地和交通，而是一整個生活支援系統，讓外派的主管、工程師、顧問、家屬都能活得舒服，這包含高級酒店式公寓、國際飯店、會議中心、醫療，家人要有外籍社群、美國學校、日僑學校、國際化住宅區。

Cheap表示，以及最重要的夜生活環境，要有酒吧、Lounge、夜店，這些東西甚至比土地還重要。而外商環境，只有台北能提供（信義區、東區、天母）。

如果輝達在嘉義，Cheap表示，立委蔡易餘說台積電封裝廠在嘉義，可以無縫整合，還有20公頃的土地、鄰近高鐵站、中山高速公路、82快速道路與水上機場。周邊更有故宮南院、長庚醫院與華泰outlet。「雖然知道委員只是出來刷存在感，但還是很好笑」。

Cheap表示，台積電封裝廠在嘉義沒錯，但總部不是去看機台的，是要與供應鏈高層開會的，不是在工廠旁邊監工，你懂輝達的生態模式，這句話就像 「Apple 總部應該搬去深圳的富士康工廠旁」。

他說，從矽谷總部飛來的主管，到桃機後，還要搭站站停的高鐵，花2.5至3小時才能到嘉義，原本在台北的工程師，下班是去bar喝酒、周末健身房或音樂節。搬來嘉義後，工程師的生活是早上7點被公雞叫醒、中午逛故宮南院、晚上吃火雞肉飯、周末去阿里山吸芬多精。「以嘉義的例子來看，你再套到台灣各地，會發現其實輝達的選擇不多」。