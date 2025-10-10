輝達北士科卡關 蘇煥智批中央地方政府無能...為黃仁勳抱不平

輝達北士科投資案因T17、T18地上權轉讓受阻。前台南縣長蘇煥智直言，北市堅持「未蓋房不得轉讓」看似依法行政，卻陷入短視官僚思維，忽略輝達設海外總部對台灣公共利益與產業戰略意義。中央與地方政府缺乏法治與產業兼顧的宏觀思維，「將帥無能，累死眾兵」，讓黃仁勳返鄉投資之路陷入僵局。

輝達有意在內湖北士科T17、T18地設立海外總部，卻因地上權開發案卡關。北市副市長李四川表示，市府堅決不同意新光將地上權開發權直接轉讓給輝達，「不是市政府怕被說圖利，而是這樣轉，新壽可以得到很高的利益，這絕對是涉及到圖利。」他指出，當初契約明確規定要蓋好房子才能移轉，「違法不是魄力，真正的魄力是依法行政。」

蘇煥智認為李四川的觀點「完全見樹不見林」，忽視了T17、T18是科技專區的定位，本就為吸引國際高科技企業進駐。輝達願意設海外總部於此，是台灣15年來最具國際戰略意義的投資案，其公共利益遠大於新光原本的商辦開發計畫。李四川堅持契約文字、無視產業現實，「正是技術官僚的典型盲點」。

他進一步指出，法律上應有「情勢變遷原則」的彈性。國際高科技公司對研發總部的建築設計有特殊需求，必須依自家運作模式規劃。新光並非科技企業，原本的建築方案自然無法符合輝達需要。若仍要求依舊約執行，反而違背招商目的，也錯失時機。蘇煥智強調，政府的核心任務應該是衡量公共利益，「而不是抱著5年前的契約條文原地踏步」。

對於李四川認為「新光若轉讓可得高額利益，屬圖利」的說法，蘇煥智指出，圖利罪必須以「違法」為前提，企業從交易中獲利，並不構成圖利。市府該考慮的不是「新光能賺多少錢」，而是「同意轉讓是否合法」。若轉讓符合程序、公開透明且基於公共利益，就不會構成圖利罪，「市府真的違法了嗎？還是怕被人說圖利？」

目前北市府要求新光合意解約，再重新交由輝達投資；新光則主張若解約，市府須賠償50年超過一百億元的預期利益，雙方僵持不下。蘇煥智認為，這是市府「作繭自縛」，拿石頭砸自己的腳。他認為，新光願意讓出地上權，是配合國家招商的大格局，卻被抹黑為圖利，反映出行政體系只敢「依法不作為」。

他更不滿中央態度模糊，指出無論是北市府或中央部會，沒有人願意面對法律問題的核心「市府若同意轉讓，是否真的違法？」反而讓其他縣市趁機釋出「挖牆腳」訊息。蘇煥智認為，這種放任的結果，是讓輝達投資成為政治攻防工具，一個平常的法律爭議，竟能成為投資障礙，「這是台灣政府的恥辱。」