新壽獅子大開口？ 解約金140億元到底怎麼算出來 魏寶生：不是這數字

輝達看中台灣總部落腳於北士科T17、18用地，卡在台北市府與新光人壽因為合意解約金額談不攏，迄今卡關。由於台北市副市長李四川說新壽開出107億元的解約價格，造成外界認為新壽「獅子大開口」，新壽基於MOU（合作意向書）的保密原則，始終不願意證實。

不過，由於新壽與輝達的MOU已在9月底到期失效，魏寶生今日首度證實，這是新壽董事會授權的金額，107億元是未來的開發利益，輝達根據這金額調整後，再寫進MOU裡，也不是107億元。魏寶生解釋，這是一旦市府與新壽合意解約後，輝達願意付給新壽的金額，並非新壽要求市府解約的解約金。也就是說，即使輝達要付錢給新壽，金額也低於107億元。

「絕對不是李四川說的，以107億元加上新壽之前付的權利金再加期間利息，而產生出140億元的數字」。至於李四川昨日表示，市府與新壽對解約金沒有共識，新壽要求解約金是107億元，他請新壽報來，市府才能編預算送議會審查，但新壽也沒報來。魏寶生指出，「這是公務預算，需要由市府編，新壽沒權力去編。而且我不是公務員，也無法去議會說明，若因此造成外界誤解，這對新壽有聲譽受損的風險。」