聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員林亮君。圖／取自林亮君臉書
輝達北士科總部用地仍「卡關」，台北市議員林亮君指出，「揮別錯的，才能和對的相逢」新壽在2021年標下北士科T17、T18，3年過去了，還是雜草叢生，精華地段就這樣浪費了寶貴的開發時間，且去年議會北士科調查小組就已提醒市府，新壽的違約成本根本低到可笑。

林亮君今在臉書表示，依照合約，新壽在2027年（最遲2029年）未能取得使照，北市府可以解約、罰款。但罰金上限才3000萬元，加上沒收履約保證金3.65億，也才不到4億元。

她說，相較於台北市錯失多年國際產業招商、經濟動能提升的龐大潛在效益，新壽的違約成本顯得不成比例，形同用低廉的代價占用公有土地。現在新光與台新合併，正是北市府出手的「新契機」。

林亮君表示，新光人壽與台新人壽的合併案，雖仍沿用「新光人壽」的名稱，但合約的主體已發生變更。根據台北市與舊新壽簽訂的地上權合約，主體變更是市府可以終止契約的明確事由。

林亮君指出，台北市府應積極收回土地，迎接「黃金買家」持續爭取輝達重回 T17、T18的懷抱，讓這塊地真正落實產業聚落的願景，為台北市帶來實質的經濟動能和就業機會。

輝達進駐北士科T17、T18卡關，若「新新併」新壽提T1718地上權主體變更，市府將不同意，並可能對新壽強迫解約。圖／本報資料照片
新壽 輝達 台新

相關新聞

新壽獅子大開口？ 解約金140億元到底怎麼算出來 魏寶生：不是這數字

輝達看中台灣總部落腳於北士科T17、18用地，卡在台北市府與新光人壽因為合意解約金額談不攏，迄今卡關。由於台北市副市長李...

市府、新壽法律戰一觸即發 魏寶生：輝達不會被嚇跑？呼籲雙方坐下談

為滿足輝達看中的台灣總部用地需求，台北市政府打算強制收回北士科T17、18，再專案移轉給輝達，也做好與新光人壽互打官司的...

T17、T18雜草叢生 林亮君曝：新壽若違約「成本」低到可笑

輝達北士科總部用地仍「卡關」，台北市議員林亮君指出，「揮別錯的，才能和對的相逢」新壽在2021年標下北士科T17、T18...

輝達北士科卡關 蘇煥智批中央地方政府無能...為黃仁勳抱不平

輝達北士科投資案因T17、T18地上權轉讓受阻。前台南縣長蘇煥智直言，北市堅持「未蓋房不得轉讓」看似依法行政，卻陷入短視...

輝達海外總部花落何處？陳其邁：都希望一定要留在台灣

輝達北士科總部用地「卡關」，各縣市積極招手，高雄市長陳其邁日前釋出善意，指市區「最貴的那塊地可優先讓輝達使用」，今早他受...

新新併成解約契機！蔣萬安：新壽已消滅、北市啟動收回程序

輝達規劃進駐北士科進度卡關，台北市長蔣萬安10日對此再次說明，輝達已正式請北市府協助在市內尋找其他合適地點，目前正評估T...

