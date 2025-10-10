T17、T18雜草叢生 林亮君曝：新壽若違約「成本」低到可笑
輝達北士科總部用地仍「卡關」，台北市議員林亮君指出，「揮別錯的，才能和對的相逢」新壽在2021年標下北士科T17、T18，3年過去了，還是雜草叢生，精華地段就這樣浪費了寶貴的開發時間，且去年議會北士科調查小組就已提醒市府，新壽的違約成本根本低到可笑。
林亮君今在臉書表示，依照合約，新壽在2027年（最遲2029年）未能取得使照，北市府可以解約、罰款。但罰金上限才3000萬元，加上沒收履約保證金3.65億，也才不到4億元。
她說，相較於台北市錯失多年國際產業招商、經濟動能提升的龐大潛在效益，新壽的違約成本顯得不成比例，形同用低廉的代價占用公有土地。現在新光與台新合併，正是北市府出手的「新契機」。
林亮君表示，新光人壽與台新人壽的合併案，雖仍沿用「新光人壽」的名稱，但合約的主體已發生變更。根據台北市與舊新壽簽訂的地上權合約，主體變更是市府可以終止契約的明確事由。
林亮君指出，台北市府應積極收回土地，迎接「黃金買家」持續爭取輝達重回 T17、T18的懷抱，讓這塊地真正落實產業聚落的願景，為台北市帶來實質的經濟動能和就業機會。
