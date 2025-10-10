市府、新壽法律戰一觸即發 魏寶生：輝達不會被嚇跑？呼籲雙方坐下談

快訊

聯合報／ 記者應翠梅/台北即時報導
新壽董事長魏寶生上午表示，如果市府跟新壽真的打起法律戰，這塊地出現法律爭議，輝達不會被嚇跑嗎？他呼籲「回到契約精神」，共同坐下來好好談。 圖/本報資料照片
新壽董事長魏寶生上午表示，如果市府跟新壽真的打起法律戰，這塊地出現法律爭議，輝達不會被嚇跑嗎？他呼籲「回到契約精神」，共同坐下來好好談。 圖/本報資料照片

為滿足輝達看中的台灣總部用地需求，台北市政府打算強制收回北士科T17、18，再專案移轉給輝達，也做好與新光人壽互打官司的準備。眼看雙方法律戰一觸即發，新壽董事長魏寶生今天上午表示，如果雙方真的打起法律戰，這塊地出現法律爭議，輝達不會被嚇跑嗎？他呼籲「回到契約精神」，市府跟新壽共同坐下來好好談。

台北市副市長李四川昨日說，新壽若因「新新併」要來變更主體，北市府原則是不同意，也許會依照合約來解約。新壽董事長魏寶生昨日回應，北市府若以「新新併」為由主張收回地上權，恐怕不合理，若遭不當處理，勢必會尋求法律救濟。李四川今日上午再說，市府是依照合約不同意新壽變更地上權主體，市府會與新壽解約，要求將地上權移轉回來，新壽若不願意，市府也會提告。

魏寶生透露，8日早上他跟輝達美國總部不動產最高主管視訊會議，輝達和新壽的MOU（合作意向書）在9月底到期，未獲輝達同意展延，但雖然新壽跟輝達的MOU失效，輝達仍希望新壽跟市府找到公正第三人，共同坐下來討論，因此他呼籲「回到契約精神」市府跟新壽共同坐下來好好談。

至於市府指出新壽三年多都不開發這塊地，市長蔣萬安昨日強調「不會讓財團炒地皮」，並擬以「工程延宕」為由強制解約，魏寶生今日強調，工程延宕的責任不是新壽單方面的責任，兩年前他出任新壽董事長以來，不斷變更T17、18的工程及自建進度，董事會都有紀錄可查，「新壽是可以開工的」，只是一直在保留跟輝達洽談的空間。魏寶生並出示去年9月新壽取得建照後變更設計的資料，因市府多次要求補件，直到今年7月才核備，指出工程延宕責任不能全歸在新壽身上。

另外，一旦T17、18走上被市府強制解約的路，魏寶生說此舉影響深遠，若隨時有可能被找理由解約，「以後壽險業誰敢來標政府的標案？」，他請市府三思。

新壽出示去年9月新壽取得建照後變更設計的資料，因市府多次要求補件，直到今年7月才核備，指出工程延宕責任不能全歸在新壽身上。圖/新壽提供
新壽出示去年9月新壽取得建照後變更設計的資料，因市府多次要求補件，直到今年7月才核備，指出工程延宕責任不能全歸在新壽身上。圖/新壽提供

