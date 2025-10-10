新新併成解約契機！蔣萬安：新壽已消滅、北市啟動收回程序

輝達規劃進駐北士科進度卡關，台北市長蔣萬安10日對此再次說明，輝達已正式請北市府協助在市內尋找其他合適地點，目前正評估T12與松南營區等替代方案；至於T17、T18基地，因新光人壽與新光銀行「新新併」後已依法消滅，市府將依契約啟動終止程序收回土地。

蔣萬安出席國慶升旗典禮時被問及輝達進駐北士科一案，他說，新壽如果要再回過頭來繼續談，輝達也表達非常清楚，只有新壽跟台北市政府解約，北市透過專案將地上權設定給輝達。

蔣萬安指出，輝達已經在評估幾個替代選項，包括T12與松南營區，T12基地原本產權較複雜，但已有地主出面整合，只剩三至四位地主仍在協調，整合情況樂觀；松南營區部分，北市府也帶輝達實地勘查，鄰近土地中央單位願意協助，兩塊地可一併討論，是潛力選項。

至於輝達原本鎖定的T17、T18基地，蔣萬安則說，北市府立場明確，自從新光人壽與新光銀行完成「新新併」後，新壽法人即依法消滅，再加上取得T17、T18土地三年多來荒煙漫草，沒有任何開發行為，市府已於7月告知新壽，市府這邊不會同意，下一步將依契約程序啟動解約並收回土地。