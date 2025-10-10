快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

新新併成解約契機！蔣萬安：新壽已消滅、北市啟動收回程序

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加市府前廣場升旗活動。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安上午參加市府前廣場升旗活動。記者曾吉松／攝影

輝達規劃進駐北士科進度卡關，台北市長蔣萬安10日對此再次說明，輝達已正式請北市府協助在市內尋找其他合適地點，目前正評估T12與松南營區等替代方案；至於T17、T18基地，因新光人壽與新光銀行「新新併」後已依法消滅，市府將依契約啟動終止程序收回土地。

蔣萬安出席國慶升旗典禮時被問及輝達進駐北士科一案，他說，新壽如果要再回過頭來繼續談，輝達也表達非常清楚，只有新壽跟台北市政府解約，北市透過專案將地上權設定給輝達。

蔣萬安指出，輝達已經在評估幾個替代選項，包括T12與松南營區，T12基地原本產權較複雜，但已有地主出面整合，只剩三至四位地主仍在協調，整合情況樂觀；松南營區部分，北市府也帶輝達實地勘查，鄰近土地中央單位願意協助，兩塊地可一併討論，是潛力選項。

至於輝達原本鎖定的T17、T18基地，蔣萬安則說，北市府立場明確，自從新光人壽與新光銀行完成「新新併」後，新壽法人即依法消滅，再加上取得T17、T18土地三年多來荒煙漫草，沒有任何開發行為，市府已於7月告知新壽，市府這邊不會同意，下一步將依契約程序啟動解約並收回土地。

輝達 新壽 蔣萬安

延伸閱讀

參加國慶升旗 蔣萬安：要銘記先人創建中華民國付出的努力

影／二寶、三寶都沒來！今年國慶升旗只剩「3寶爸」蔣萬安唱國歌

影／北市府前升旗典禮 蔣萬安與市民同樂

應曉薇質詢…語重心長要蔣萬安保護自己別變「柯文哲第二」

相關新聞

「新新併」是強迫解約？蔣萬安：T17、18荒煙蔓草不容許沒開發

北士科T17、T18做為輝達台灣總部陷卡關，北市府擬因「新新併」為由解約新壽，副市長李四川昨天證實此說法，新壽則認為是強...

新新併攻防...收地上權新壽提救濟 李四川：市府也會提告

輝達進駐北士科T17、T18卡關，若「新新併」新壽提T17、T18地上權主體變更，市府將不同意，並可能對新壽強迫解約；新...

新新併成解約契機！蔣萬安：新壽已消滅、北市啟動收回程序

輝達規劃進駐北士科進度卡關，台北市長蔣萬安10日對此再次說明，輝達已正式請北市府協助在市內尋找其他合適地點，目前正評估T...

提供T12選項給輝達 蔣萬安樂觀：只剩下3到4個地主需整合

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、18土地卡關，台北市政府已另提供兩基地，包括北士科T12加整合周邊私地及松山機場南...

輝達海外總部花落何處？陳其邁：都希望一定要留在台灣

輝達北士科總部用地「卡關」，各縣市積極招手，高雄市長陳其邁日前釋出善意，指市區「最貴的那塊地可優先讓輝達使用」，今早他受...

影／爭取落腳 黃偉哲招手：歡迎黃仁勳到台南打造「輝達小鎮」

為爭取輝達到台南設立營運總部，台南市長黃偉哲今在國慶升旗典禮後主動拋出說，市府已盤點多處合適基地，除提供設立總部的用地外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。