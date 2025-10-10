輝達海外總部花落何處？陳其邁：都希望一定要留在台灣
輝達北士科總部用地「卡關」，各縣市積極招手，高雄市長陳其邁日前釋出善意，指市區「最貴的那塊地可優先讓輝達使用」，今早他受訪時則表示，輝達對海外總部的選擇當然有他們的考量，但不管選擇在哪，都希望一定要留在台灣。
陳其邁表示，高雄市政府主觀上當然期待，NVIDIA 若能夠到高雄來，是一個不錯的選擇，因為高雄整體軟硬體環境，包括南部半導體S廊帶生態系，都非常完整，也有便捷的交通、機場，更重要的也包括非常多出名的夜市。
「如果NVIDIA對到高雄有興趣，我們一定會密切的跟中央合作提供最優惠的條件」，不過陳其邁也說，幾個城市大家都極力爭取，最後當然還是要尊重NVIDIA整體的布局。不希望在設廠過程裡面受到其他不必要的干擾，「我覺得這樣也大可不必」，「但能夠留在台灣，是最重要的一件事情」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言