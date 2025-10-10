輝達海外總部花落何處？陳其邁：都希望一定要留在台灣

快訊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
輝達花落何處？陳其邁受訪時表示，不能選哪裡，都希望一定是在台灣。記者王昭月／攝影
輝達花落何處？陳其邁受訪時表示，不能選哪裡，都希望一定是在台灣。記者王昭月／攝影

輝達北士科總部用地「卡關」，各縣市積極招手，高雄市長陳其邁日前釋出善意，指市區「最貴的那塊地可優先讓輝達使用」，今早他受訪時則表示，輝達對海外總部的選擇當然有他們的考量，但不管選擇在哪，都希望一定要留在台灣。

陳其邁表示，高雄市政府主觀上當然期待，NVIDIA 若能夠到高雄來，是一個不錯的選擇，因為高雄整體軟硬體環境，包括南部半導體S廊帶生態系，都非常完整，也有便捷的交通、機場，更重要的也包括非常多出名的夜市。

「如果NVIDIA對到高雄有興趣，我們一定會密切的跟中央合作提供最優惠的條件」，不過陳其邁也說，幾個城市大家都極力爭取，最後當然還是要尊重NVIDIA整體的布局。不希望在設廠過程裡面受到其他不必要的干擾，「我覺得這樣也大可不必」，「但能夠留在台灣，是最重要的一件事情」。

輝達 陳其邁 NVIDIA

