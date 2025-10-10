影／爭取落腳 黃偉哲招手：歡迎黃仁勳到台南打造「輝達小鎮」

為爭取輝達到台南設立營運總部，台南市長黃偉哲今在國慶升旗典禮後主動拋出說，市府已盤點多處合適基地，除提供設立總部的用地外，也能配合輝達需求，規畫研發、生產及生活機能的整體園區，打造完整的「輝達小鎮」。

黃偉哲指出，許多國際企業如Google、Yahoo等總部園區，皆採整體規畫模式，兼顧企業營運與員工生活。台南具備相同潛力，不僅可提供1至2公頃的總部核心用地，更能整合周邊空間，滿足設立學校、商業設施及購物中心等需求，形成完整的生活圈。

他強調，台南在土地條件、產業聚落與生活機能上均具優勢，能提供企業自成一體的園區規劃，成為輝達在台發展的理想選擇。市府將持續與中央及相關單位合作，全力爭取輝達營運總部落腳台南。

黃偉哲昨天主持爭取輝達總部落腳台南記者會，黃偉哲說，輝達（NVIDIA）投資北士科園區生變，經濟部正盤點全國合適用地，台南市除提供國產署所有的安南區天馬電台、東區和永康區交界平實營區，也盤點市有地。

包括沙崙智慧綠能科學城位於高鐵特定區（武東段276-1地號）產業專用區，面積約4.35公頃，隔壁為大台南會展中心，步行至台南高鐵站僅需5分鐘，且鄰近中研院、國家實驗研究院、工研院、陽明交大台南校區等重要學研單位。

南科特定區（A、F、G區），2公頃以上有5塊，目前皆已完成區段徵收，位處善化、新市區與南科園區間的緩衝地帶，具極佳之交通區位條件，又鄰近台南科學工業園區等產業聚落，可就近接觸半導體供應鏈。

柳營科技工業區一期育成中心，約1.1公頃，可立即供應建廠，交通連接國道1、3號，配合「大南方新矽谷」計畫發展智慧機器人產業。

麻豆工業區市地重劃區，約1.3公頃，位於麻豆交流道旁，交通便利、區位佳。

黃偉哲強調，台南市土地準備好了，這些用地皆交通便利、產權單純，並能依企業需求彈性規畫，打造研發、營運與生活並行的「輝達小鎮」。