影／爭取落腳 黃偉哲招手：歡迎黃仁勳到台南打造「輝達小鎮」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲昨天下午召開記者會，全力爭取輝達總部，強調台南是輝達的「最佳首選」。本報資料照片
台南市長黃偉哲昨天下午召開記者會，全力爭取輝達總部，強調台南是輝達的「最佳首選」。本報資料照片

為爭取輝達到台南設立營運總部，台南市長黃偉哲今在國慶升旗典禮後主動拋出說，市府已盤點多處合適基地，除提供設立總部的用地外，也能配合輝達需求，規畫研發、生產及生活機能的整體園區，打造完整的「輝達小鎮」。

黃偉哲指出，許多國際企業如Google、Yahoo等總部園區，皆採整體規畫模式，兼顧企業營運與員工生活。台南具備相同潛力，不僅可提供1至2公頃的總部核心用地，更能整合周邊空間，滿足設立學校、商業設施及購物中心等需求，形成完整的生活圈。

他強調，台南在土地條件、產業聚落與生活機能上均具優勢，能提供企業自成一體的園區規劃，成為輝達在台發展的理想選擇。市府將持續與中央及相關單位合作，全力爭取輝達營運總部落腳台南。

黃偉哲昨天主持爭取輝達總部落腳台南記者會，黃偉哲說，輝達（NVIDIA）投資北士科園區生變，經濟部正盤點全國合適用地，台南市除提供國產署所有的安南區天馬電台、東區和永康區交界平實營區，也盤點市有地。

包括沙崙智慧綠能科學城位於高鐵特定區（武東段276-1地號）產業專用區，面積約4.35公頃，隔壁為大台南會展中心，步行至台南高鐵站僅需5分鐘，且鄰近中研院、國家實驗研究院、工研院、陽明交大台南校區等重要學研單位。

南科特定區（A、F、G區），2公頃以上有5塊，目前皆已完成區段徵收，位處善化、新市區與南科園區間的緩衝地帶，具極佳之交通區位條件，又鄰近台南科學工業園區等產業聚落，可就近接觸半導體供應鏈。

柳營科技工業區一期育成中心，約1.1公頃，可立即供應建廠，交通連接國道1、3號，配合「大南方新矽谷」計畫發展智慧機器人產業。

麻豆工業區市地重劃區，約1.3公頃，位於麻豆交流道旁，交通便利、區位佳。

黃偉哲強調，台南市土地準備好了，這些用地皆交通便利、產權單純，並能依企業需求彈性規畫，打造研發、營運與生活並行的「輝達小鎮」。

黃偉哲說，台南早在輝達選址初期即主動提出合作建議，雖當時尊重其與北士科的規劃，但如今因土地產權與法規問題導致進度停滯，更凸顯「產權單純、開發彈性」的重要性。台南在土地取得、交通條件與行政程序透明度上具明顯優勢，不論採地上權開發或直接購地方式，市府皆可全力配合。

台南市長黃偉哲昨天下午在記者會中表示，台南是輝達在台灣設立總部的「最佳首選」，其中沙崙基地距離高鐵站步行7分鐘。本報資料照片
台南市長黃偉哲昨天下午在記者會中表示，台南是輝達在台灣設立總部的「最佳首選」，其中沙崙基地距離高鐵站步行7分鐘。本報資料照片
台南市長黃偉哲今天在國慶升旗典禮後再拋出歡迎黃仁勳到台南打造輝達小鎮。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天在國慶升旗典禮後再拋出歡迎黃仁勳到台南打造輝達小鎮。記者吳淑玲／攝影

黃偉哲 南科 輝達 黃仁勳

