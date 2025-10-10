提供T12選項給輝達 蔣萬安樂觀：只剩下3到4個地主需整合

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、18土地卡關，台北市政府已另提供兩基地，包括北士科T12加整合周邊私地及松山機場南側土地，供輝達選擇。台北市長蔣萬安上午受訪指出，T12產權原本複雜，現在整合後就只剩下3到4個地主，不會有問題，而且樂觀。

蔣萬安上午在府前廣場參加114年國慶升旗暨慶祝活動受訪，針對新壽請中央介入協助解決T17、18土地問題，蔣萬安指出，其實輝達在之前已經正式告訴台北市政府，請市府幫忙在台北市其他地方找合適的土地，輝達也已經正在評估幾個市府提供的選項。

蔣萬安表示，新壽如果今天要再回過頭來繼續談，輝達也已經表達非常清楚，就是只有新壽和台北市政府解約，市府再透過專案將地上權設定給輝達，另外，包括目前幾個T12產權原本複雜，現在已經有幾個地主出面整合，大概就只剩下3到4個地主，所以整合方面不會有問題，而且市府樂觀。

另外，蔣萬安也說，松南營區其實之前也帶輝達看過，現在他們也正在評估，而且旁邊的一塊地，中央也願意來協助，所以兩個地一併來討論，一起來開發，也是很好的一個選項。