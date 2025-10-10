「新新併」是強迫解約？蔣萬安：T17、18荒煙蔓草不容許沒開發

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加市府前廣場升旗活動受訪。記者楊正海／攝影
北士科T17、T18做為輝達台灣總部陷卡關，北市府擬因「新新併」為由解約新壽，副市長李四川昨天證實此說法，新壽則認為是強迫解約。對此，蔣萬安上午受訪指出，目前T17、T18這3年閒置，荒煙蔓草，沒有開發行為，市府不容許。

台北市長蔣萬安上午參加市府前廣場升旗活動受訪，針對新壽認為「新新併」被強迫解約，蔣萬安說，所以如果是那樣，就不是合意解約，其實也就是說，目前T17、T18這3年多以來，其實目前閒置，荒煙蔓草，並沒有任何實質開發行為。

蔣萬安說，站在市府的立場，根據契約規定，如果新壽「新新併」，變成不再存續，當然基於這樣的狀況，市府不容許持續3年多都沒有開發，所以市府已經在7月的時候，就已經告知新壽，不會同意，之後當然接下來就會走入到中止合約，就將土地收回。

