新新併攻防...收地上權新壽提救濟 李四川：市府也會提告
輝達進駐北士科T17、T18卡關，若「新新併」新壽提T17、T18地上權主體變更，市府將不同意，並可能對新壽強迫解約；新壽董事長魏寶生昨表示，若強迫解約會尋法律救濟。李四川說，屆時若市府與新壽解約，會要求將地上權移轉回來，若新壽不願意，市府也會提告。
輝達進駐北士科T17、T18地上權案，因明年元旦新壽與台新人壽將合併，新壽為消滅公司、台新人壽為存續公司，將更名為新光人壽，雖公司名不變，但新壽實際上消滅，公司統一編號將會改變，北市議員游淑慧、簡舒培等人要求市府啟動與新壽的解約程序。
不過新壽董事長魏寶生昨天表示，若台北市政府因新光與台新合併為由，主張收回地上權，恐怕並不合理，將會提出法律救濟。
李四川受訪表示，他預期新壽一定會提告，一定會提救濟，提告部分就是告民事訴訟，地上權土地也會一直放在那裡，但沒有所謂的假扣押；至於市府，李說，市府也會提告，因市府是依照合約不同意新壽變更地上權主體，市府會與新壽解約，要求將地上權移轉回來，新壽若不願意，市府也會提告。
