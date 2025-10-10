劉世芳：已同意北市府專案設定地上權 公文發出了

輝達海外企業總部進駐台北北投士林科技園區因用地爭議卡關，賴總統稱行政院已出手協助，政院表示，經濟部、財政部、內政部等皆持續協助，也已備查台北市政府來函；內政部長劉世芳昨說，已同意北市府可專案設定地上權，本月八日公文已經出去了，目前在法規運用上都沒有太大困擾。

經濟部長龔明鑫昨透露，輝達還是最喜歡Ｔ17、Ｔ18，其他部分算「備胎」，中央政府已明確表態在行政、法律上可鬆綁，經濟部能協助的部分都會盡量幫忙。經濟部投資促進司副司長呂貞慧指出，經濟部積極主動跟輝達聯繫，七日收信函後，才知道輝達最新需求，正全面盤點符合需求的土地，全力協助。

台北市七月曾洽詢內政部能否比照土地徵收條例，專案核准設定地上權給輝達，內政部回函稱，只要市府完成市議會報告並由行政院核備，即可完成程序。行政院發言人李慧芝昨表示，樂見台商回台投資或外商投資台灣，此次輝達欲設置海外企業總部，相關部會皆持續積極協助，政院昨天已備查北市府來函。