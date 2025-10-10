聽新聞
劉世芳：已同意北市府專案設定地上權 公文發出了

聯合報／ 記者黃婉婷張曼蘋蔡晉宇／台北報導
內政部長劉世芳表示，輝達是全球知名AI產業巨頭，希望在台灣能設點，政府也全力推動。 記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳表示，輝達是全球知名AI產業巨頭，希望在台灣能設點，政府也全力推動。 記者張曼蘋／攝影

輝達海外企業總部進駐台北北投士林科技園區因用地爭議卡關，賴總統稱行政院已出手協助，政院表示，經濟部、財政部、內政部等皆持續協助，也已備查台北市政府來函；內政部長劉世芳昨說，已同意北市府可專案設定地上權，本月八日公文已經出去了，目前在法規運用上都沒有太大困擾。

經濟部長龔明鑫昨透露，輝達還是最喜歡Ｔ17、Ｔ18，其他部分算「備胎」，中央政府已明確表態在行政、法律上可鬆綁，經濟部能協助的部分都會盡量幫忙。經濟部投資促進司副司長呂貞慧指出，經濟部積極主動跟輝達聯繫，七日收信函後，才知道輝達最新需求，正全面盤點符合需求的土地，全力協助。

台北市七月曾洽詢內政部能否比照土地徵收條例，專案核准設定地上權給輝達，內政部回函稱，只要市府完成市議會報告並由行政院核備，即可完成程序。行政院發言人李慧芝昨表示，樂見台商回台投資或外商投資台灣，此次輝達欲設置海外企業總部，相關部會皆持續積極協助，政院昨天已備查北市府來函。

新新併為由解約？北市府：新壽工程嚴重落後 7月告知不同意換約

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，對於北市府擬用「新新併」為由和新壽解約，法界人士認為，法理上恐難行，因為金融機構整併，所有的業務與契約都是由合併方概況承受；若北市府的主張能成立，所有的保單、存放款合約，新壽的客戶都能主張從頭來過，反過來說，新壽對所簽合約也可不認帳，屆時將天下大亂。

北市議員狂轟新壽140億解約金 蔣萬安：不會讓財團炒地皮

輝達海外總部坐落北士科卡關，台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，藍綠議員齊轟新壽開出一百四十億的合意解約金是「獅子大開口」，不能放任新壽亂搞。蔣萬安表示，一定盡全力解決問題，就算輝達首選仍是Ｔ17、Ｔ18，也不會讓財團炒地皮。

看問題／留住輝達3種解方 政商較勁看誰先讓歩

為了留住輝達總部，中央、地方動起來，財政部盤點出全台至少五塊地供輝達選擇。但經濟部長龔明鑫昨說，輝達最屬意的還是北士科Ｔ17、Ｔ18，其他土地算是「備胎」。問題來了，這塊地的僵局到底要如何化解？

輝達用地T17、T18 「新新併」成北市與新壽攻防焦點

輝達海外總部落腳北士科T17、T18用地卡關，台北市府傾向與新光人壽合意解約，再專案設定地上權給輝達。台北市副市長李四川...

輝達進駐北士科卡關 蔣萬安：依法行政「絕不容許圖利或炒地」

台北市長蔣萬安9日赴議會，不少議員關心輝達（NVIDIA）海外總部進駐北士科的進度，蔣萬安表示，市府都會依法行政，全力協...

