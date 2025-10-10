聽新聞
0:00 / 0:00

新新併為由解約？北市府：新壽工程嚴重落後 7月告知不同意換約

聯合報／ 記者朱漢崙洪子凱藍鈞達／台北報導
圖為北士科T17、T18土地。 圖／聯合報系資料照片
圖為北士科T17、T18土地。 圖／聯合報系資料照片

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，對於北市府擬用「新新併」為由和新壽解約，法界人士認為，法理上恐難行，因為金融機構整併，所有的業務與契約都是由合併方概況承受；若北市府的主張能成立，所有的保單、存放款合約，新壽的客戶都能主張從頭來過，反過來說，新壽對所簽合約也可不認帳，屆時將天下大亂。

法界人士指出，只有在立約公司出現體質嚴重惡化，以致缺乏履約能力時，才有空間重新行使同意權，但現在新壽顯然並未出現這種情況，至少ＲＢＣ（資本適足率）還在百分之兩百以上，符合金管會的門檻，因此北市府設想的作法，恐怕很難施展。

但台北市法務局長連堂凱表示，市府與新壽的條約寫得很清楚，若乙方更換法人必須要經過甲方同意，因此若新壽要換約依法就是要市府同意，市府要不要行使同意權會有評估依據來考慮，新壽取得該地後工程進度嚴重落後，履約狀況不佳，所以七月就已經發函告訴新壽不會同意其換約。

法務局補充說，新光人壽與台新人壽合併後，新光為消滅公司，按照市府與新壽公司簽訂地上權契約第四點二點一條規定，需要先經市府同意乙方與他法人合併後由存續法人繼受契約各項權利義務，新壽若未得到市府的書面同意，依契約第九點一點二條約定，是可歸責新壽公司事由，市府可終止地上權契約。

新壽昨發表聲明，早已與輝達簽署合作備忘錄（ＭＯＵ），也在七月函請市府依契約協調地上權移轉事宜，卻在次日遭北市府以「無爭議」為由拒絕，導致談判停滯。新壽強調，「爭議已經存在，最好的方式就是坐下來談」。

新壽 輝達 地上權 新光人壽 北市府 契約 資本適足率 金管會 新新併

延伸閱讀

輝達T17、T18案卡關有解？蔣萬安：「新新併」後 明確說不同意轉約

輝達卡北士科140億差額 他分析解套不難：只怕變下一個柯文哲

【重磅快評】藍綠會獵輝達 蔣萬安的四面埋伏

輝達T17、18卡關…新新併成解約殺手鐧？李四川證實將不同意

相關新聞

新新併為由解約？北市府：新壽工程嚴重落後 7月告知不同意換約

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，對於北市府擬用「新新併」為由和新壽解約，法界人士認為，法理上恐難行，因為金融機構整併，所有的業務與契約都是由合併方概況承受；若北市府的主張能成立，所有的保單、存放款合約，新壽的客戶都能主張從頭來過，反過來說，新壽對所簽合約也可不認帳，屆時將天下大亂。

劉世芳：已同意北市府專案設定地上權 公文發出了

輝達海外企業總部進駐台北北投士林科技園區因用地爭議卡關，賴總統稱行政院已出手協助，政院表示，經濟部、財政部、內政部等皆持續協助，也已備查台北市政府來函；內政部長劉世芳昨說，已同意北市府可專案設定地上權，本月八日公文已經出去了，目前在法規運用上都沒有太大困擾。

北市議員狂轟新壽140億解約金 蔣萬安：不會讓財團炒地皮

輝達海外總部坐落北士科卡關，台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，藍綠議員齊轟新壽開出一百四十億的合意解約金是「獅子大開口」，不能放任新壽亂搞。蔣萬安表示，一定盡全力解決問題，就算輝達首選仍是Ｔ17、Ｔ18，也不會讓財團炒地皮。

看問題／留住輝達3種解方 政商較勁看誰先讓歩

為了留住輝達總部，中央、地方動起來，財政部盤點出全台至少五塊地供輝達選擇。但經濟部長龔明鑫昨說，輝達最屬意的還是北士科Ｔ17、Ｔ18，其他土地算是「備胎」。問題來了，這塊地的僵局到底要如何化解？

輝達用地T17、T18 「新新併」成北市與新壽攻防焦點

輝達海外總部落腳北士科T17、T18用地卡關，台北市府傾向與新光人壽合意解約，再專案設定地上權給輝達。台北市副市長李四川...

輝達進駐北士科卡關 蔣萬安：依法行政「絕不容許圖利或炒地」

台北市長蔣萬安9日赴議會，不少議員關心輝達（NVIDIA）海外總部進駐北士科的進度，蔣萬安表示，市府都會依法行政，全力協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。