北市議員狂轟新壽140億解約金 蔣萬安：不會讓財團炒地皮

輝達海外總部坐落北士科卡關，台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，藍綠議員齊轟新壽開出一百四十億的合意解約金是「獅子大開口」，不能放任新壽亂搞。蔣萬安表示，一定盡全力解決問題，就算輝達首選仍是Ｔ17、Ｔ18，也不會讓財團炒地皮。

蔣萬安報告前，藍綠議員圍繞輝達議題程序發言逾一小時，民進黨議員紛紛送給蔣萬安「禮物」，包含市價萬元以上的輝達顯示卡，希望蔣萬安把輝達留在台北市。國民黨議員秦慧珠則痛批，如果輝達離開台北市，「蔣市長也好，要選新北市長的副市長李四川也好，你們都不要連任了」。

民進黨議員陳賢蔚說，市府與新壽契約有協調機制和仲裁程序，履約有爭議先協商，協商不成有協調委員會處理，市府有做嗎？

李四川說，從輝達角度就是希望新壽與市府合意解約，但現在沒有爭議，只有錢的問題，他們（新壽）提出地上權五十年的利益達一○七億，加上迄今繳給北市府的卅二億元若退還，合計一百四十億元。

「我說沒關係，你報來，我就編預算報議會審查。」李四川說，市府要花錢把地買回來，還是要報議會編列預算，但新壽聽到要報議會後就沒有下文，未送公文來市府。李四川也反問，如果新壽報了一○七億元，結果協調是一○七億元，議員願意給他嗎？

民進黨議員簡舒培問，新壽都敢開這金額為什麼不敢送公文？蔣萬安立刻回「妳要問新壽啊」，新壽提出條件就正式發文來，但又不發文來，關鍵是在這邊。

議員也關心市府提出Ｔ12，周邊私人產權如何解決？蔣萬安表示，Ｔ12周邊雖有些私地，但並不像外界所說的複雜，輝達也表達願考慮。李四川表示，市府先前就帶輝達看過松南營區，當時輝達認為市府的土地僅三點一公頃不夠大，若加上中央釋出的國有地，將可達六公頃多，也是滿好的一塊地。

蔣萬安說，他的態度一直非常清楚，一開始輝達找到北市府希望落腳北市，只要輝達總部選定在台北，不管是中央、市府還是私人的土地，北市府都全力協助，「不管是誰的地，只要在台北對台北都是加分，對所有市民都有利，我們會與中央一起努力」。