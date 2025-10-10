聽新聞
看問題／留住輝達 3種解方

聯合報／ 本報記者應翠梅
輝達執行長黃仁勳今年5月宣布台灣總部將設在北士科。 圖／聯合報系資料照片
輝達執行長黃仁勳今年5月宣布台灣總部將設在北士科。 圖／聯合報系資料照片

為了留住輝達總部，中央、地方動起來，財政部盤點出全台至少五塊地供輝達選擇。但經濟部長龔明鑫昨說，輝達最屬意的還是北士科Ｔ17、Ｔ18，其他土地算是「備胎」。問題來了，這塊地的僵局到底要如何化解？

台北市長蔣萬安、副市長李四川都強調，中央和地方一起努力，只要輝達留在台北，就不要分誰的功勞。話是這樣說沒錯，只要輝達不離開台北，台北市府就沒有失分。但是如果是在中央的幫忙下才留住輝達，不失分或加分的程度，多少還是有差別。

回到輝達總部這件事情本身，它就是一個商業行為，輝達就是要一個設在台灣的區域總部。如果按照龔明鑫說的，輝達最屬意的仍是Ｔ17、Ｔ18，中央和台北市府當然要全力成全輝達的願望，接下來就是要思考解套的辦法。

眼下有三條路可以走，一條是打法律仗，市政府與新壽強制解約。北市府擬用「新新併」為由解約新壽，李四川昨也證實此說法，表示若新壽變更契約主體，市府將不同意。據了解，早在今年七月，市府就曾經提出這個想法，新壽當時也詢問金管會，金管會回覆意見是企業合併就是債權債務概括承受，新壽自認為法律上站得住腳。若雙方法律戰開打，若真像新壽說的，可以假處分這一塊地，這一場仗打下去若曠日廢時，會不會把輝達嚇跑？還是市府可動用行政命令，快刀斬亂麻？

第二條路就是回到談判桌上來談。據了解，台北市政府、新壽、輝達，這三方代表曾在五月談過，不過市政府態度始終如一，堅持不能夠由新壽直接移轉給輝達，以免圖利。既然說到圖利，當然就是價格談不攏。也就是李四川說的四十多億和一四○多億元的百億差距。而新壽自始至終沒有對外談到一四○多億的價格，本就保有可談判的空間，無奈目前雙方劍拔弩張，很難理性談判。

昨日在市議會上有議員建議，當有爭議時可以組成協調委員會，也就是透過協調機制，促成雙方在價格上各讓一步，得以合意解約。不過市政府的態度仍然是，此案沒有爭議，不用組成協調委員會。這條和解的路似乎也走不通，整件事情又回到原點。

第三條路就是新壽自願放棄這塊地的地上權，拿回繳的權利金、押金還有市政府付給新壽持有這段期間的利息，讓輝達能取得Ｔ17、Ｔ18這一塊土地，這麼做的好處是，不僅不會跟台北市政府撕破臉，還能博得以大局為重，為國家整體利益考量的美名。

以上這三條路的選擇關係到三方盤算，有政治及商業上的考量，就看在時間壓力下，誰會先讓步。當然，如果輝達最終放棄Ｔ17、Ｔ18，選擇其他的土地，那又是另外一番局面了。

輝達 新壽 地上權 合意解約 蔣萬安 李四川 北市府 龔明鑫

延伸閱讀

輝達T17、18卡關…新新併成解約殺手鐧？李四川證實將不同意

輝達進駐松南？李四川曝輝達態度：加中央地也蠻好一塊

被問選新北市長「應該要來走一走」 李四川妙回：我走了8年

公館圓環正交路口通車第一視角曝 李四川坐鎮：明天是關鍵

相關新聞

北市以新新併為由收回地上權？新壽董座：不合理「必尋求法律救濟」

針對輝達（NVIDIA）擬在新光人壽所持有的北士科T17、T18地上權土地上設立台灣總部一案，新光人壽董事長魏寶生今（9...

輝達T17、T18案卡關 「新新併」能解？李四川曝無法速拿回地上權原因

輝達T17、T18卡關，「新新併」可否成為市府解約的殺手鐧？副市長李四川今受訪表示，若新光人壽與台新人壽合併，的確要經市...

輝達T17、T18案卡關有解？蔣萬安：「新新併」後 明確說不同意轉約

台北市議會今開議，市長蔣萬安出席備詢，議題聚焦於輝達總部設立北士科T17、T18案卡關。民進黨北市議員簡舒培談到，「新新...

劉世芳：已同意北市府專案設定地上權 公文發出了

輝達海外企業總部進駐台北北投士林科技園區因用地爭議卡關，賴總統稱行政院已出手協助，政院表示，經濟部、財政部、內政部等皆持續協助，也已備查台北市政府來函；內政部長劉世芳昨說，已同意北市府可專案設定地上權，本月八日公文已經出去了，目前在法規運用上都沒有太大困擾。

北市議員狂轟新壽140億解約金 蔣萬安：不會讓財團炒地皮

輝達海外總部坐落北士科卡關，台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，藍綠議員齊轟新壽開出一百四十億的合意解約金是「獅子大開口」，不能放任新壽亂搞。蔣萬安表示，一定盡全力解決問題，就算輝達首選仍是Ｔ17、Ｔ18，也不會讓財團炒地皮。

