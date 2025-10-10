聽新聞
輝達用地T17、T18 「新新併」成北市與新壽攻防焦點

聯合報／ 記者林麗玉楊正海藍鈞達洪子凱邱書昱／台北報導

輝達海外總部落腳北士科T17、T18用地卡關，台北市府傾向與新光人壽合意解約，再專案設定地上權給輝達。台北市副市長李四川說，新壽若因「新新併」要來變更主體，北市府原則是不同意，也許會依照合約來解約。新壽董事長魏寶生表示，北市府若以「新新併」為由主張收回地上權，恐怕不合理，若遭不當處理，勢必會尋求法律救濟。

三年多來開發都沒進度

新光金控和台新金控在今年七月完成合併，台新新光金控指出，子公司台新人壽、新光人壽預計明年一月合併，屆時將保留新壽的招牌。李四川昨說，「新新併」前，就發文市府徵求是否同意由存續公司（合併後的新壽）接手地上權，當時市府就告知「不同意」，就會依地上權合約解約，但他預期這麼做新壽「一定會告」。不過，當時不同意理由與輝達沒關係，原因是三年多來T17、T18土地開發都沒進度，既然沒開發，才想乾脆拿回來。

魏寶生表示，地上權契約中確實存在市府可收回的條款，但那是防弊條款，目的是避免投資人未履約或違規開發，而非用來懲罰履約能力更強的公司。他說，「新新併」後資本結構更穩健、履約能力更高，市府若以此為由取消地上權並不合理，新壽若因此遭不當處理，勢必會依法尋求法律救濟。

魏寶生呼籲，北市府應盡快接受新壽提出的「爭議協調委員會」建議，由雙方共同尋求解決方案，各推薦專家組成的委員會，公開透明釐清爭議，「畢竟這原本是對城市發展有利的美意，不該變成誰都受傷的局面。」

李四川則說，新壽一定會提法律救濟，就是提民事訴訟，土地就會一直放在那裡；而依照合約，市府就會解約，要求將地上權移回市府，新壽不願意，市府也會提告。

新壽盼中央協助解僵局

李四川說，如果走上訴訟會形成僵局，這是現在的困難點。因為強制解約地上權，還是無法馬上轉移給北市府。北市府協調多月，對輝達來說只有一個答案，只有北市與新壽合意解約，將土地交回北市府再轉移給輝達一途。如果新壽沒有開出一百多億元解約金，市府絕對可以與新壽進一步協商。

新壽昨發布新聞稿，指與北市府合作將輝達留在北士科的初衷迄今未變，但產生爭議，期盼回歸合約協調機制，並請中央參與協助，解決僵局。李四川表示，不知新壽為何要中央協調，市府與新壽沒有爭議，只有解約金沒有共識，新壽要求解約金是一○七億元，他也請新壽報來，市府才能編預算送議會審查，但新壽也沒報來。

新壽提到七月十六日致函北市府啟動協調，市府隔天以無爭議為由拒絕，李四川說，新壽提出是要直接移轉地上權給輝達，市府隔天就回覆不同意，因為會有圖利之嫌。

蔣萬安：新新併後不同意移轉

市長蔣萬安昨在議會備詢，藍綠議員都聚焦此事，民進黨議員簡舒培說，「新新併」結果，台新人壽是存續公司，跟北市府簽約的新光人壽是消滅公司，如果法人存續有變動，就要在卅天內向北市申請換約，北市府應該主動正式發文新壽，因為已經違約。蔣萬安說，已發文給新壽，一旦送件「新新併」後，會明確告訴說不同意移轉。

