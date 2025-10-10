北士科T17、T18 新壽將捍衛權益 魏寶生強調體質將因合併更健壯

輝達（NVIDIA）總部進駐台北市北士科T17和T18，台北市政府有意以台新金控、新光金控合併，導致簽約主體改變，順勢解約，新光人壽董事長魏寶生昨（9）日說，合約條款針對合併而解約機制，主要立意是擔心因合併導致履約能力不足，但新新併後，新壽體質更健壯，並不符合解約條件，他強調，若因此股東權益受損，將採取救濟程序。

針對台北市議員及北市府先後表達，新光人壽在與台新合併後，雖然與合併前一樣名為新光人壽，但合併的存續公司是台新人壽，合併後才更名為新光人壽，所以合併後已是完全不同的公司，應該啟動合約機制予以解約。

新壽對T17及T18態度

魏寶生表示，當初合約有合併後解約的機制，是擔心因為被合併，導致履約的能力不足或不及，因此設下這條款，但新新併後，新壽不僅更健壯、強大，履約能力更強，況且如果因此而解約，他反問，所謂合意解約嗎？他表示，若北市府採取的做法，損及公司利益及股東權益，新壽將採取必要的救濟手段。

新光人壽昨日再度發布聲明，目前北市府與新壽就如何協力促成輝達入駐北士科T17、T18，既有不同之方案及意見，並已產生爭議，期盼中央政府提供協助，解決僵局，讓輝達早日進駐北士科，共創科技產業榮景。

新壽強調，本於公司治理願與北市府合作，將輝達留在北士科初衷未變。但近日不實訊息紛擾，已讓美事恐生變局，更讓新壽蒙受不白之冤。