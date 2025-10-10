快訊

國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

輝達用地「新新併」成攻防焦點 北市府不同意變更主體擬與新壽解約

聽新聞
0:00 / 0:00

北士科T17、T18 新壽將捍衛權益 魏寶生強調體質將因合併更健壯

經濟日報／ 記者戴玉翔陳佩嘉／台北報導
新光人壽董事長魏寶生。聯合報系資料照
新光人壽董事長魏寶生。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）總部進駐台北市北士科T17和T18，台北市政府有意以台新金控、新光金控合併，導致簽約主體改變，順勢解約，新光人壽董事長魏寶生昨（9）日說，合約條款針對合併而解約機制，主要立意是擔心因合併導致履約能力不足，但新新併後，新壽體質更健壯，並不符合解約條件，他強調，若因此股東權益受損，將採取救濟程序。

針對台北市議員及北市府先後表達，新光人壽在與台新合併後，雖然與合併前一樣名為新光人壽，但合併的存續公司是台新人壽，合併後才更名為新光人壽，所以合併後已是完全不同的公司，應該啟動合約機制予以解約。

新壽對T17及T18態度
新壽對T17及T18態度

魏寶生表示，當初合約有合併後解約的機制，是擔心因為被合併，導致履約的能力不足或不及，因此設下這條款，但新新併後，新壽不僅更健壯、強大，履約能力更強，況且如果因此而解約，他反問，所謂合意解約嗎？他表示，若北市府採取的做法，損及公司利益及股東權益，新壽將採取必要的救濟手段。

新光人壽昨日再度發布聲明，目前北市府與新壽就如何協力促成輝達入駐北士科T17、T18，既有不同之方案及意見，並已產生爭議，期盼中央政府提供協助，解決僵局，讓輝達早日進駐北士科，共創科技產業榮景。

新壽強調，本於公司治理願與北市府合作，將輝達留在北士科初衷未變。但近日不實訊息紛擾，已讓美事恐生變局，更讓新壽蒙受不白之冤。

新壽 新光人壽 台新金控

延伸閱讀

輝達落腳北士科卡關…竹市盤點土地「搶親」 邱臣遠：主動媒合爭取

輝達T17、T18案卡關有解？蔣萬安：「新新併」後 明確說不同意轉約

輝達T17、T18有解？「新新併」主體變更 議員要求啟動解約

輝達卡北士科140億差額 他分析解套不難：只怕變下一個柯文哲

相關新聞

輝達用地T17、T18 「新新併」成北市與新壽攻防焦點

輝達海外總部落腳北士科T17、T18用地卡關，台北市府傾向與新光人壽合意解約，再專案設定地上權給輝達。台北市副市長李四川...

看問題／留住輝達3種解方 政商較勁看誰先讓歩

為了留住輝達總部，中央、地方動起來，財政部盤點出全台至少五塊地供輝達選擇。但經濟部長龔明鑫昨說，輝達最屬意的還是北士科Ｔ17、Ｔ18，其他土地算是「備胎」。問題來了，這塊地的僵局到底要如何化解？

北市議員狂轟新壽140億解約金 蔣萬安：不會讓財團炒地皮

輝達海外總部坐落北士科卡關，台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，藍綠議員齊轟新壽開出一百四十億的合意解約金是「獅子大開口」，不能放任新壽亂搞。蔣萬安表示，一定盡全力解決問題，就算輝達首選仍是Ｔ17、Ｔ18，也不會讓財團炒地皮。

新新併為由解約？北市府：新壽工程嚴重落後 7月告知不同意換約

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，對於北市府擬用「新新併」為由和新壽解約，法界人士認為，法理上恐難行，因為金融機構整併，所有的業務與契約都是由合併方概況承受；若北市府的主張能成立，所有的保單、存放款合約，新壽的客戶都能主張從頭來過，反過來說，新壽對所簽合約也可不認帳，屆時將天下大亂。

輝達北士科T17、T18用地 北市有解套盤算

輝達海外總部落腳北士科T17、T18卡關，關鍵是新壽、北市府未合意解約，不過「新新併」在即，T17、T18地上權也需變更...

劉世芳：已同意北市府專案設定地上權 公文發出了

輝達海外企業總部進駐台北北投士林科技園區因用地爭議卡關，賴總統稱行政院已出手協助，政院表示，經濟部、財政部、內政部等皆持續協助，也已備查台北市政府來函；內政部長劉世芳昨說，已同意北市府可專案設定地上權，本月八日公文已經出去了，目前在法規運用上都沒有太大困擾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。