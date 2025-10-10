輝達北士科T17、T18用地 北市有解套盤算

輝達海外總部落腳北士科T17、T18卡關，關鍵是新壽、北市府未合意解約，不過「新新併」在即，T17、T18地上權也需變更契約主體，成解約契機。副市長李四川說，三年多來，T17、T18土地都沒進度，今年底假設新壽因為新新併要來變更，北市府原則是不同意，也許會依照合約來解約，但他預期新壽「一定會告」。

得標T17、T18的新光人壽預計明年元旦併入台新人壽，北市法務局昨指出，根據北市府與新壽公司簽訂地上權契約規定，乙方（新壽）與他法人合併後由存續法人繼受本契約各項權利義務，需要先經甲方（市府）同意。

北市府對T17、T18三大表態

李四川昨說，新壽在金控要合併前，就有發文來徵求同不同意，當時市府就有告知「不同意」，不過當時不同意理由與輝達沒關係，是因T17、18沒有開發，也沒有施工才想說要拿回來。

李四川說，北市府協調這麼多月，如果新壽提出的條件沒有開出100多億元解約金，市府絕對可以再與新壽進一步協商。

台北市長蔣萬安昨日強調，輝達雖仍把T17、T18列為首選，但市府也提出T12基地與松南營區等替代方案，若進度順利，最快年底前就會有結果。

目前六都摩拳擦掌，搶親意味濃厚。台南市長黃偉哲表示，盤點五處土地供輝達考量；高雄市長陳其邁曾表明，如果要選擇205兵工廠，高雄竭誠歡迎。台中市長盧秀燕表示，黃仁勳唯一點名「中部夥伴大學」的東海大學，稍早曾表態將爭取輝達進駐。（記者胡順惠、邱琮皓、宋健生、吳秉鍇、林政鋒）