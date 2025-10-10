快訊

經濟日報／ 本報綜合報導
輝達海外總部落腳北士科T17、T18卡關，關鍵是新壽、北市府未合意解約。聯合報系資料照

輝達海外總部落腳北士科T17、T18卡關，關鍵是新壽、北市府未合意解約，不過「新新併」在即，T17、T18地上權也需變更契約主體，成解約契機。副市長李四川說，三年多來，T17、T18土地都沒進度，今年底假設新壽因為新新併要來變更，北市府原則是不同意，也許會依照合約來解約，但他預期新壽「一定會告」。

得標T17、T18的新光人壽預計明年元旦併入台新人壽，北市法務局昨指出，根據北市府與新壽公司簽訂地上權契約規定，乙方（新壽）與他法人合併後由存續法人繼受本契約各項權利義務，需要先經甲方（市府）同意。

北市府對T17、T18三大表態

李四川昨說，新壽在金控要合併前，就有發文來徵求同不同意，當時市府就有告知「不同意」，不過當時不同意理由與輝達沒關係，是因T17、18沒有開發，也沒有施工才想說要拿回來。

李四川說，北市府協調這麼多月，如果新壽提出的條件沒有開出100多億元解約金，市府絕對可以再與新壽進一步協商。

台北市長蔣萬安昨日強調，輝達雖仍把T17、T18列為首選，但市府也提出T12基地與松南營區等替代方案，若進度順利，最快年底前就會有結果。

目前六都摩拳擦掌，搶親意味濃厚。台南市長黃偉哲表示，盤點五處土地供輝達考量；高雄市長陳其邁曾表明，如果要選擇205兵工廠，高雄竭誠歡迎。台中市長盧秀燕表示，黃仁勳唯一點名「中部夥伴大學」的東海大學，稍早曾表態將爭取輝達進駐。（記者胡順惠、邱琮皓、宋健生、吳秉鍇、林政鋒）

延伸閱讀

【重磅快評】藍綠會獵輝達 蔣萬安的四面埋伏

輝達T17、18卡關…新新併成解約殺手鐧？李四川證實將不同意

輝達進駐松南？李四川曝輝達態度：加中央地也蠻好一塊

萬大中和線2027通車誰是新北市長？劉和然脫口：我們來幫它通車

相關新聞

輝達用地T17、T18 「新新併」成北市與新壽攻防焦點

輝達海外總部落腳北士科T17、T18用地卡關，台北市府傾向與新光人壽合意解約，再專案設定地上權給輝達。台北市副市長李四川...

看問題／留住輝達3種解方 政商較勁看誰先讓歩

為了留住輝達總部，中央、地方動起來，財政部盤點出全台至少五塊地供輝達選擇。但經濟部長龔明鑫昨說，輝達最屬意的還是北士科Ｔ17、Ｔ18，其他土地算是「備胎」。問題來了，這塊地的僵局到底要如何化解？

北市議員狂轟新壽140億解約金 蔣萬安：不會讓財團炒地皮

輝達海外總部坐落北士科卡關，台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，藍綠議員齊轟新壽開出一百四十億的合意解約金是「獅子大開口」，不能放任新壽亂搞。蔣萬安表示，一定盡全力解決問題，就算輝達首選仍是Ｔ17、Ｔ18，也不會讓財團炒地皮。

新新併為由解約？北市府：新壽工程嚴重落後 7月告知不同意換約

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，對於北市府擬用「新新併」為由和新壽解約，法界人士認為，法理上恐難行，因為金融機構整併，所有的業務與契約都是由合併方概況承受；若北市府的主張能成立，所有的保單、存放款合約，新壽的客戶都能主張從頭來過，反過來說，新壽對所簽合約也可不認帳，屆時將天下大亂。

輝達北士科T17、T18用地 北市有解套盤算

輝達海外總部落腳北士科T17、T18卡關，關鍵是新壽、北市府未合意解約，不過「新新併」在即，T17、T18地上權也需變更...

劉世芳：已同意北市府專案設定地上權 公文發出了

輝達海外企業總部進駐台北北投士林科技園區因用地爭議卡關，賴總統稱行政院已出手協助，政院表示，經濟部、財政部、內政部等皆持續協助，也已備查台北市政府來函；內政部長劉世芳昨說，已同意北市府可專案設定地上權，本月八日公文已經出去了，目前在法規運用上都沒有太大困擾。

