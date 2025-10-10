北士科T17、18 法界：北市想和新壽解約...難

北士科T17、18做為輝達台灣總部卡關，北市府擬用「新新併」為由與新壽解約。法界人士認為，法理上恐難行。該人士認為，金融機構整併，所有業務與契約都是由合併方概況承受，因此北市府認為能夠用「新新併」使新壽成為消滅公司為由重新行使同意權，恐怕不可行。

法界人士認為，倘若北市府主張能成立，那麼所有的保單合約、存款、放款合約，新壽的客戶全部都能主張從頭來過，反過來說，新壽也可以不認帳所簽合約。

台新金合併新光金後，新壽為消滅公司、台新壽為存續公司，將更名為「新光人壽」，屆時T17、T18地上權主體變更需所有權人北市府同意。台北市副市長李四川昨（9）日表示，今年底假設新壽因為新新併要來變更主體，北市府原則是不同意，「也許會依照合約來解約」。

法界人士指出，只有一種情況，就是立約公司出現體質嚴重惡化，以致缺乏履約能力時，才有空間重新行使同意權，但現在新壽顯然並未出現這種情況，北市府設想的作法恐怕很難施展。