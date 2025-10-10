府院指示相關部會全力協助 經長龔明鑫：T17、18仍是輝達首選

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北士科T17、T18用地卡關，委託經濟部盤點包含台北市在內符合設台灣總部需求的土地。經濟部長龔明鑫昨（9）日指出，輝達仍以北士科T17、T18兩筆土地為首選，其餘地點作為備案。賴清德總統與行政院長卓榮泰指示相關部會「在行政及法律層面全力協助」。

龔明鑫昨日出席立法院財委會備詢前受訪時強調，輝達委託經濟部盤點「有其條件期待」，被追問是否以北部為主，他回應「這個我就不好說」。但他表示，經濟部盤點後，會在10月24日前提供完整方案供其參考。

輝達總部選址進展重點

他下午出席經濟部部務會議，會前受訪時再強調，輝達有期待條件，涉及機密不便透露，「不過可想像，輝達現在在談的是T17、T18，換言之T17、T18就是符合他們的條件。」

龔明鑫指出，輝達先前已評估多處選址方案，政府也進行基礎整備，T17、T18在用地條件、交通便利與建設進度方面最符合需求。

不過，他也證實，民生社區松南營區確實列入盤點之一，其他地區如高雄等仍需更多時間研議。

行政院發言人李慧芝昨日表示，中央與地方政府均積極協調。行政院強調，無論最終輝達選址台北、高雄或台中，政府都將全力協助，目標是促成輝達在台設立企業總部，帶動產業鏈發展與AI產業聚落形成。

國產署官員透露，輝達7日提出土地需求，請求盤點新竹以北、3公頃以上土地。

財政部國產署昨日盤點北部有二筆符合需求的國有土地，包括台北市民生社區附近的松南營區、新北市林口國際媒體園區土地。松南營區位在松山機場南側、緊鄰民生社區，松南營區及周邊土地總面積約4.5公頃；林口國際媒體園區C、D基地，該址國有土地及市有土地總面積約4.3公頃。

國產署表示，具體盤點結果將於24日透過土地清冊提出，供輝達評估。

國科會主委吳誠文昨日也表示，國科會有科學園區，經濟部也有很多產業園區，如果需要的話可以跟輝達討論如何協助。