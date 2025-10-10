快訊

府院指示相關部會全力協助 經長龔明鑫：T17、18仍是輝達首選

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
經濟部長龔明鑫指出，輝達仍以北士科T17、T18兩筆土地為首選，其餘地點作為備案。聯合報系資料照片
輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北士科T17、T18用地卡關，委託經濟部盤點包含台北市在內符合設台灣總部需求的土地。經濟部長龔明鑫昨（9）日指出，輝達仍以北士科T17、T18兩筆土地為首選，其餘地點作為備案。賴清德總統與行政院長卓榮泰指示相關部會「在行政及法律層面全力協助」。

龔明鑫昨日出席立法院財委會備詢前受訪時強調，輝達委託經濟部盤點「有其條件期待」，被追問是否以北部為主，他回應「這個我就不好說」。但他表示，經濟部盤點後，會在10月24日前提供完整方案供其參考。

輝達總部選址進展重點
輝達總部選址進展重點

他下午出席經濟部部務會議，會前受訪時再強調，輝達有期待條件，涉及機密不便透露，「不過可想像，輝達現在在談的是T17、T18，換言之T17、T18就是符合他們的條件。」

龔明鑫指出，輝達先前已評估多處選址方案，政府也進行基礎整備，T17、T18在用地條件、交通便利與建設進度方面最符合需求。

不過，他也證實，民生社區松南營區確實列入盤點之一，其他地區如高雄等仍需更多時間研議。

行政院發言人李慧芝昨日表示，中央與地方政府均積極協調。行政院強調，無論最終輝達選址台北、高雄或台中，政府都將全力協助，目標是促成輝達在台設立企業總部，帶動產業鏈發展與AI產業聚落形成。

國產署官員透露，輝達7日提出土地需求，請求盤點新竹以北、3公頃以上土地。

財政部國產署昨日盤點北部有二筆符合需求的國有土地，包括台北市民生社區附近的松南營區、新北市林口國際媒體園區土地。松南營區位在松山機場南側、緊鄰民生社區，松南營區及周邊土地總面積約4.5公頃；林口國際媒體園區C、D基地，該址國有土地及市有土地總面積約4.3公頃。

國產署表示，具體盤點結果將於24日透過土地清冊提出，供輝達評估。

國科會主委吳誠文昨日也表示，國科會有科學園區，經濟部也有很多產業園區，如果需要的話可以跟輝達討論如何協助。

被點名買俄羅斯輕油 龔明鑫：台塑化合約到期後不再購買

前助理遭指跟監龔明鑫 黃國昌：捕風捉影沒有回應必要

天然氣存量引疑慮 經長：台灣電力可有一定程度支撐

輝達放棄北士科？除T17、T18「請求盤點符合土地」！經濟部證實 高雄有機會？

輝達用地T17、T18 「新新併」成北市與新壽攻防焦點

輝達海外總部落腳北士科T17、T18用地卡關，台北市府傾向與新光人壽合意解約，再專案設定地上權給輝達。台北市副市長李四川...

看問題／留住輝達3種解方 政商較勁看誰先讓歩

為了留住輝達總部，中央、地方動起來，財政部盤點出全台至少五塊地供輝達選擇。但經濟部長龔明鑫昨說，輝達最屬意的還是北士科Ｔ17、Ｔ18，其他土地算是「備胎」。問題來了，這塊地的僵局到底要如何化解？

北市議員狂轟新壽140億解約金 蔣萬安：不會讓財團炒地皮

輝達海外總部坐落北士科卡關，台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，藍綠議員齊轟新壽開出一百四十億的合意解約金是「獅子大開口」，不能放任新壽亂搞。蔣萬安表示，一定盡全力解決問題，就算輝達首選仍是Ｔ17、Ｔ18，也不會讓財團炒地皮。

新新併為由解約？北市府：新壽工程嚴重落後 7月告知不同意換約

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，對於北市府擬用「新新併」為由和新壽解約，法界人士認為，法理上恐難行，因為金融機構整併，所有的業務與契約都是由合併方概況承受；若北市府的主張能成立，所有的保單、存放款合約，新壽的客戶都能主張從頭來過，反過來說，新壽對所簽合約也可不認帳，屆時將天下大亂。

輝達北士科T17、T18用地 北市有解套盤算

輝達海外總部落腳北士科T17、T18卡關，關鍵是新壽、北市府未合意解約，不過「新新併」在即，T17、T18地上權也需變更...

劉世芳：已同意北市府專案設定地上權 公文發出了

輝達海外企業總部進駐台北北投士林科技園區因用地爭議卡關，賴總統稱行政院已出手協助，政院表示，經濟部、財政部、內政部等皆持續協助，也已備查台北市政府來函；內政部長劉世芳昨說，已同意北市府可專案設定地上權，本月八日公文已經出去了，目前在法規運用上都沒有太大困擾。

