輝達落腳北士科卡關…竹市盤點土地「搶親」 邱臣遠：主動媒合爭取

輝達落腳台北北士科T17、T18基地卡關，新竹市政府爭取輝達落腳竹市，盤點立即可供使用的用地，其中公道五路產業廊帶有面積4.3公頃土地，一旁就是竹科X基地軟體大樓，並鄰近新竹科學園區、大學等，該基地旁已啟動土地重劃，可再釋出7公頃土地。

新竹市代理市長邱臣遠說，公道五路沿線作為新竹重要的產業聚落，具備全國最優質的產業生態，有許多公營事業單位擁有現成或正待重劃的土地有釋出的空間，讓國際產業進駐，更可帶動強勁的科技聚落優勢。市府願意全力主動媒合，積極盤點相關土地資源，協助輝達選擇新竹作為據點。

竹市府已盤點全市可立即提供使用產業用地，其中，位於公道五路產業廊帶2.0計畫的台肥段29地號科技商務區土地，面積4.3公頃（約1.3萬坪），就在公道五路旁，旁邊為已啟用的竹科X基地軟體大樓，且鄰近新竹科學園區、陽明交通大學、清華大學及工業技術研究院等重要學研單位，已形成完整高科技產業聚落。

邱臣遠還說，市府在該基地旁已啟動中油油庫公辦市地重劃，可再提供7公頃產業用地，供AI與半導體上下游產業鏈進駐使用，發展潛力巨大。

邱臣遠說，將全力爭取輝達進駐，整合資源提供方案，盼以「積極招商、主動服務、跨域整合」做法，吸引國際企業落腳竹市，進一步打造AI與半導體並進的科技產業新核心。

產發處表示，市府積極推動「公道五路沿線科技產業2.0升級計畫」，以公道五路兩側形成科技產業廊帶，配合國家「桃竹苗大矽谷」計畫，更進一步爭取392.5公頃頭前溪南岸作為竹科X計畫二期範圍，推動公道五路產業廊帶2.0升級，滿足上下游產業鏈所需產業用地，讓新竹的科技聚落發揮產業關鍵供應鏈的核心角色。