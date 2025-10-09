北市府新新併為由收回地上權？新壽董座：不合理「必尋求法律救濟」

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
北士科T17、T18。圖／本報資料照片
北士科T17、T18。圖／本報資料照片

針對輝達（NVIDIA）擬在新光人壽所持有的北士科T17、T18地上權土地上設立台灣總部一案，新光人壽董事長魏寶生今（9）日表示，若台北市政府因新光與台新合併為由，主張收回地上權，恐怕並不合理。他指出，地上權契約中確實存在市府可收回的條款，但那是防弊條款，目的是避免投資人未履約或違規開發，「而非用來懲罰履約能力更強的公司。」

今天台北市副市長李四川表示，今年底假設新壽因為新新併要來變更主體，北市府原則是不同意，也許會依照合約來解約。魏寶生強調，台新新光合併後資本結構更穩健、履約能力更高，市府若以此為由取消地上權並不合理。他指出：「新光人壽若因此遭不當處理，勢必會依法尋求法律救濟。」

他同時呼籲，台北市政府應盡快接受新光人壽提出的「爭議協調委員會」建議，由雙方共同尋求解決方案。依合約規劃，委員會可由新光人壽推薦兩位專家、市府推薦兩位專家，並由雙方共同同意三位專家學者組成，共七人組成的委員會，以公開透明方式釐清爭議、避免外界誤解。

魏寶生並透露，新光人壽董事會正式授權他處理相關協商與地上權問題，但強調絕不可能「賤賣」資產以換取解套。他表示，還是要對股東負責，任何處理方式都必須兼顧契約精神與股東權益。

對於外界關切的進度，他指出，目前仍持續與市府及輝達保持溝通，希望最終能透過理性、專業的方式解決爭議，「畢竟這原本是對城市發展有利的美意，不該變成誰都受傷的局面。」

新光人壽 地上權 董事長 輝達 李四川 北士科

