快訊

北市府新新併為由收回地上權？新壽董座：若遭不當處理「必尋求法律救濟」

誰時速沒超過165KM？日綜地獄哏「廣末涼子和大谷翔平齊名」 本人怒控不尊重

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

新光人壽發聲！籲請中央政府協助 共促輝達早日進駐北士科

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新光人壽今（9）日再度發出聲明，強調願依合約啟動「爭議協調委員會」機制，與台北市政府正面溝通。圖／本報資料照片
新光人壽今（9）日再度發出聲明，強調願依合約啟動「爭議協調委員會」機制，與台北市政府正面溝通。圖／本報資料照片

針對北投士林科技園區（北士科）T17、T18地上權案，新光人壽今（9）日再度發出聲明，強調願依合約啟動「爭議協調委員會」機制，與台北市政府正面溝通，一次把爭議說清楚，並呼籲中央政府介入協調，化解當前僵局，促成輝達（NVIDIA）早日進駐。

新光人壽表示，公司對北士科投資始終依法進行，並支持公私協力開發理念，早已與輝達簽署合作備忘錄（MOU），也在7月正式函請市府依契約協調地上權移轉事宜，卻在次日遭北市府以「無爭議」為由拒絕，導致談判停滯。公司強調，「爭議已經存在，最好的方式就是坐下來談」。

據了解，北市府之前遲遲不願進入爭議協調委員會，主因是擔心外界質疑「圖利財團」。一旦協調機制啟動，雙方立場正式曝光，若最後仍無法達成共識，恐將陷入「談也不是、不談也不是」的兩難。市府內部對輝達進駐案態度謹慎，擔心在程序與法規上稍有不慎，就會成為政治攻防焦點。

知情人士則透露，新光人壽內部對此頗感無奈，認為「原本是美意，現在卻變成人人喊打的財團」。該人士指出，新壽過去配合政府招商，協助促成輝達評估進駐北士科，「形同先談了一半」，如今卻因程序卡關、輿論風向逆轉，讓民間業者「幫忙變成被罵」，覺得相當委屈。

輝達 新光人壽 地上權 北士科

延伸閱讀

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

「把輝達留在台北」蔣萬安施政報告 綠議員送輝達顯示卡

行政院證實：輝達10月7日提設點需求 全力協助總部落腳台灣

嘉義縣爭取輝達進駐 縣府自有土地20公頃可隨時供應

相關新聞

北市府新新併為由收回地上權？新壽董座：不合理「必尋求法律救濟」

針對輝達（NVIDIA）擬在新光人壽所持有的北士科T17、T18地上權土地上設立台灣總部一案，新光人壽董事長魏寶生今（9...

新光人壽發聲！籲請中央政府協助 共促輝達早日進駐北士科

針對北投士林科技園區（北士科）T17、T18地上權案，新光人壽今（9）日再度發出聲明，強調願依合約啟動「爭議協調委員會」...

輝達T17、T18案卡關 「新新併」能解？李四川曝無法速拿回地上權原因

輝達T17、T18卡關，「新新併」可否成為市府解約的殺手鐧？副市長李四川今受訪表示，若新光人壽與台新人壽合併，的確要經市...

輝達T17、T18案卡關有解？蔣萬安：「新新併」後 明確說不同意轉約

台北市議會今開議，市長蔣萬安出席備詢，議題聚焦於輝達總部設立北士科T17、T18案卡關。民進黨北市議員簡舒培談到，「新新...

輝達T17、T18有解？「新新併」主體變更 議員要求啟動解約

輝達T17、T18卡關，「新新併」可為市府解約殺手鐧？副市長李四川今表示，若新壽變更契約主體，市府將不同意。議員游淑慧說...

輝達落腳卡關 黃偉哲寫信致黃仁勳：台南是首選已盤點5基地…還有夜市美食

輝達在台灣設立總部土地卡關，台南市政府下午舉行記者會，由市長黃偉哲率相關局處首長說明積極爭取輝達在台設立總部的具體條件與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。