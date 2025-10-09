新光人壽發聲！籲請中央政府協助 共促輝達早日進駐北士科

針對北投士林科技園區（北士科）T17、T18地上權案，新光人壽今（9）日再度發出聲明，強調願依合約啟動「爭議協調委員會」機制，與台北市政府正面溝通，一次把爭議說清楚，並呼籲中央政府介入協調，化解當前僵局，促成輝達（NVIDIA）早日進駐。

新光人壽表示，公司對北士科投資始終依法進行，並支持公私協力開發理念，早已與輝達簽署合作備忘錄（MOU），也在7月正式函請市府依契約協調地上權移轉事宜，卻在次日遭北市府以「無爭議」為由拒絕，導致談判停滯。公司強調，「爭議已經存在，最好的方式就是坐下來談」。

據了解，北市府之前遲遲不願進入爭議協調委員會，主因是擔心外界質疑「圖利財團」。一旦協調機制啟動，雙方立場正式曝光，若最後仍無法達成共識，恐將陷入「談也不是、不談也不是」的兩難。市府內部對輝達進駐案態度謹慎，擔心在程序與法規上稍有不慎，就會成為政治攻防焦點。

知情人士則透露，新光人壽內部對此頗感無奈，認為「原本是美意，現在卻變成人人喊打的財團」。該人士指出，新壽過去配合政府招商，協助促成輝達評估進駐北士科，「形同先談了一半」，如今卻因程序卡關、輿論風向逆轉，讓民間業者「幫忙變成被罵」，覺得相當委屈。