卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
北士科T17、T18。聯合報系資料照
北士科T17、18做為輝達（NVIDIA）台灣總部卡關，新光人壽9日再度發出聲明表示，對於北士科T17、T18的投資決策，新光人壽均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係(Public-Private Partnership)，與北市府簽訂地上權契約，共同合作開發北士科園區。

新光人壽表示，對於北士科T17、T18之土地開發原就有完整之規劃，並已持續進行而無延宕；然為了國家公益，新光人壽願意協助爭取輝達進駐北士科T17、T18，不僅與輝達簽訂MOU，更於7月16日致函台北市政府依地上權契約所約定之協調機制，就地上權移轉等事宜進行協調。然卻於次日(7月17日)接獲台北市政府以無爭議為由拒絕，致使本案無從開展甚憾。

新光人壽指出，本於公司治理願與北市府合作，將輝達留在北士科之初衷迄未變更。然近日不實訊息紛擾，已讓美事一椿恐生變局，更讓協力之民間業者蒙受不白之冤。鑒於目前北市府與新光人壽就如何協力促成輝達入駐北士科T17、T18，既有不同之方案及意見，並已產生爭議，新光人壽期盼雙方回歸合約之協調機制，就地上權移轉方案以及其他市府所建議之方案一併進行協調，並請中央政府在雙方協調過程中參與並提供協助，儘速解決目前之僵局，俾利輝達早日進駐北士科，共創科技產業榮景。

新光人壽 輝達 地上權

