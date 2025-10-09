輝達T17、T18案卡關 「新新併」能解？李四川曝無法速拿回地上權原因

輝達T17、T18卡關，「新新併」可否成為市府解約的殺手鐧？副市長李四川今受訪表示，若新光人壽與台新人壽合併，的確要經市府同意，依契約可以解約，但他預期新壽「一定會告」，這就是市府現在困難的地方，若「強迫解約」地上權還是無法馬上轉移給北市府，還是達不到取回再給輝達。

李四川今天赴議會備詢，對於「新新併」，李四川說，議員稱7月就合併是金控，子公司新壽10月才合併，一定要新壽的子公司合併才有理由，新壽在金控要合併前，就有發文來徵求同不同意，當時市府就有告知「不同意」，不過當時不同意理由與輝達沒關係，理由是因T17、18沒有開發，也沒有施工才想說要拿回來。

李四川說，若新壽與台新人壽10月要合併，要經市府同意，依照契約就可解約，李也預期新壽「一定會告」，所以這就是北市府現在困難的地方，因為強迫解約地上權還是無法馬上轉移給北市府。

李四川說，所以北市府從頭到尾都是希望與新壽合意解約，如果堅持要算50年，市府也同意先報來，公務員需要編列預算，不過現在新壽是連合意解約的金額也沒有報來。對於新壽稱140億元是市府講的？李說，市府從來沒有講過，那是議員洪健益的臉書寫的。

李四川說，目前輝達唯一接受的就是先與新壽合意解約，市府希望新壽將合意解約的條件先報來，北市府就來編列預算，至於「新新併」北市府不同意是否強制解約？李說，如果新壽與台新人壽真的合併，北市府就會依照契約來研討，適時來處理。