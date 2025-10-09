輝達落腳卡關 黃偉哲寫信致黃仁勳：台南是首選已盤點5基地…還有夜市美食

輝達在台灣設立總部土地卡關，台南市政府下午舉行記者會，由市長黃偉哲率相關局處首長說明積極爭取輝達在台設立總部的具體條件與規劃，市府已盤點五處可供選擇的優質用地，強調南台灣科技走廊的產業聚落優勢與土地資源完善，「台南是輝達總部的首選」。

黃偉哲指出，市府已盤點五處可供選擇的優質用地，除了先前報給經濟部國產署的平實園區、天馬電台、還有南科FG區及沙崙A1基地、麻豆工業區，這些地點交通便捷、都市機能完備，周邊學校、醫院及會展中心一應俱全，距離主要客戶也最近，顯示台南在半導體及AI產業鏈的聚合效應已相當成熟。

他強調，輝達執行長黃仁勳熱愛美食，而台南更是亞洲知名的「街頭美食城市」，曾被英國權威雜誌《Time Out》評選為亞洲十大美食城市之一，「喜歡街頭美食的黃仁勳先生若來台南，一定不會再想回台北夜市。」

黃偉哲除寫信給黃仁勳，也強調市府目前正以各種管道持續與輝達接觸，尊重對方的多元考量，但相信在台南完整的產業生態與優越的生活條件下，台南是輝達在台灣設立總部的「最佳首選」。他最後以「輝達在台灣最好、在南部更好、最好就在台南」，展現強烈爭取決心。

市府說明，南科及其周邊聚落目前已吸引多家國際半導體大廠進駐，包括超微（AMD）、美光（Micron）、美商應材（Applied Materials）、東京威力科創（TEL）及艾司摩爾（ASML）等。市府指出，美光目前全球記憶體市佔率已突破30%，在全球排名僅次於SK海力士，顯示南台灣半導體產業聚落的技術與供應鏈實力具備世界水準。

為迎接輝達可能的投資需求，市府經發局說，沙崙科學城276-1地號區塊內，已預留約4.35公頃產業用地，鄰近南科第四期開發區，交通便捷，與陽明交大、中研院南部分院等高科技研究機構僅數分鐘車程，可提供充足的電力、水資源與研發人才。

另在南科特定區內的A區產專區，規模達41公頃，區段徵收計畫已送報中央審議，預計今年底可發放補償費、明年初開工，屆時可直接提供招商用地。市府說，該區緊鄰台積電廠區，是南科核心地帶，極具發展潛力。