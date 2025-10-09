快訊

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

​高雄紫靈宮詐欺羅生門！女代書疑背巨債墜樓亡 警拘提廟方主持人姊妹

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達進駐北士科有進度？劉世芳：北市送審辦法准予備查 公文昨已出去

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳今在內政部部務會報會後記者會說，輝達是全球知名AI產業巨頭，希望在台灣能設點，政府也全力推動。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳今在內政部部務會報會後記者會說，輝達是全球知名AI產業巨頭，希望在台灣能設點，政府也全力推動。記者張曼蘋／攝影

輝達海外企業總部進駐北士科進度卡關，內政部7月18日曾發函表示，北市政府可依土地徵收條例第44條第1項第5款及第6項規定辦理。內政部長劉世芳表示，已同意北市府可專案設定地上權，北市送中央審查的辦法也准予備查，昨天公文已經出去了，目前在法規的運用上都沒有太大的困擾。

劉世芳今在內政部部務會報會後記者會說，輝達是全球知名AI產業巨頭，希望在台灣能設點，政府也全力推動。7月16日內政部已經正式回函台北市政府，根據「土地徵收條例」有關地上權設定部分，北市府可自訂辦法。現在過2個月後，北市府自行訂出的辦法要送議會同意，再送到行政院備查。

劉世芳表示，內政部已經跟工程會、財政部等蒐集好意見，第一沒有違憲、第二沒有違反土地徵收條例，准予備查，昨天公文也已經出去了，目前為止在法規的運用上都沒有太大困擾。

劉世芳指出，今有傳出輝達跟經濟部詢問，是不是還有其他的土地能提供；據她了解，財政部國產署說可提供5個不同土地給輝達選擇，從這可看出，行政院跨部會只要輝達有提出需要協助的部分都會幫忙。

劉世芳還說，回到北士科的T17、18，因為是屬於市政府跟民間單位簽訂契約的部分，尊重台北市政府在合法合規的狀況下處理有關契約上的爭議。

輝達 北士科 內政部 劉世芳

延伸閱讀

花蓮災民「人在籍不在」 劉世芳：房屋需修繕就設法找當事人

劉世芳遭指「魔性訕笑」揚言送辦 民眾黨團：雞腸鳥肚不知反省

林國成質詢美濃砂石案稱「邁瑩大峽谷」 劉世芳：不要汙名化市長及立委

「館長」嗆斬首賴清德 卓榮泰：莫忘被槍擊時法律怎麼保護你

相關新聞

新光人壽發聲！籲請中央政府協助 共促輝達早日進駐北士科

針對北投士林科技園區（北士科）T17、T18地上權案，新光人壽今（9）日再度發出聲明，強調願依合約啟動「爭議協調委員會」...

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

北士科T17、18做為輝達（NVIDIA）台灣總部卡關，新光人壽9日再度發出聲明表示，對於北士科T17、T18的投資決策...

輝達T17、T18案卡關 「新新併」能解？李四川曝無法速拿回地上權原因

輝達T17、T18卡關，「新新併」可否成為市府解約的殺手鐧？副市長李四川今受訪表示，若新光人壽與台新人壽合併，的確要經市...

輝達T17、T18案卡關有解？蔣萬安：「新新併」後 明確說不同意轉約

台北市議會今開議，市長蔣萬安出席備詢，議題聚焦於輝達總部設立北士科T17、T18案卡關。民進黨北市議員簡舒培談到，「新新...

輝達T17、T18有解？「新新併」主體變更 議員要求啟動解約

輝達T17、T18卡關，「新新併」可為市府解約殺手鐧？副市長李四川今表示，若新壽變更契約主體，市府將不同意。議員游淑慧說...

輝達卡北士科140億差額 他分析解套不難：只怕變下一個柯文哲

北士科T17、T18地上權原本由新光人壽持有，但輝達看上該地後，北市府與新壽間的解約金差額，成為輝達進駐的最大障礙。評論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。