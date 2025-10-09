輝達進駐北士科有進度？劉世芳：北市送審辦法准予備查 公文昨已出去

輝達海外企業總部進駐北士科進度卡關，內政部7月18日曾發函表示，北市政府可依土地徵收條例第44條第1項第5款及第6項規定辦理。內政部長劉世芳表示，已同意北市府可專案設定地上權，北市送中央審查的辦法也准予備查，昨天公文已經出去了，目前在法規的運用上都沒有太大的困擾。

劉世芳今在內政部部務會報會後記者會說，輝達是全球知名AI產業巨頭，希望在台灣能設點，政府也全力推動。7月16日內政部已經正式回函台北市政府，根據「土地徵收條例」有關地上權設定部分，北市府可自訂辦法。現在過2個月後，北市府自行訂出的辦法要送議會同意，再送到行政院備查。

劉世芳表示，內政部已經跟工程會、財政部等蒐集好意見，第一沒有違憲、第二沒有違反土地徵收條例，准予備查，昨天公文也已經出去了，目前為止在法規的運用上都沒有太大困擾。

劉世芳指出，今有傳出輝達跟經濟部詢問，是不是還有其他的土地能提供；據她了解，財政部國產署說可提供5個不同土地給輝達選擇，從這可看出，行政院跨部會只要輝達有提出需要協助的部分都會幫忙。

劉世芳還說，回到北士科的T17、18，因為是屬於市政府跟民間單位簽訂契約的部分，尊重台北市政府在合法合規的狀況下處理有關契約上的爭議。