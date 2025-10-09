議員齊轟新壽「獅子大開口」炒地皮 蔣萬安：已有地主表態願整合T12

輝達落腳北士科出現變數，北市議會今天舉行市長施政報告，多位議員關心該議題，由於輝達首選仍是北士科，市府也提出T12可供輝達使用，市長蔣萬安表示，土地產權並沒有想像中複雜，也有地主表態願出面整合，輝達也表態願考慮，一定盡全力解決問題，就算輝達首選仍是T17、18「也不會讓財團炒地皮」。

議員林亮君表示，依照合約規定若新壽最晚最晚在2029年未取得使照，新壽就屬違約，罰款加保證金僅能追回不到4億元保證金，現在新壽將這塊地放4年多還在做建築設計，接下來台新、新光合併後，市府有權利解約，市府是否有相關掌握及預備作為，輝達是否能再等兩個月，是否願億等，呼籲市府要展現積極態度與立場，做好合約解約終止準備。

議員苗博雅指出，今年5月宣布輝達落腳台北，台北市看似從從容容游刃有餘，過了5個月輝達卻有可能離開台北，變成「匆匆忙忙，連滾帶爬。」這過程為何會放任新壽搞了5個月，還去跟輝達簽了一個「死路一條」的MOU，甚至還獅子開口跟市府、輝達兩邊拿利潤，新壽根本沒有籌碼市府要更強硬。

議員鍾佩玲也說，士林北投區民眾最後不落腳士北科，對於所有台北市民是最大損失，市長也必須負最大責任，且以後一樣的問題還會再次發生，盼市府不要幫助財團炒地皮，蔣萬安也要有魄力解決這個問題。

蔣萬安表示，輝達要取得T17、18，市府與新壽合意解約是唯一途徑，昨天有收到輝達正式信函，請北市府幫忙尋找其他適合土地，包含士北科T12除了有市有地周邊雖有些私地，但並不像外界所說的複雜，輝達也表達願考慮，也有地主願出面做整合，對接大概3、4個地主，會極力來爭取輝達落腳。