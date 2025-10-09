蔣萬安議會施政報告 朝野議員關切輝達卡關
台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，上台報告前，朝野議員紛紛針對輝達設總部等議題做程序發言，提出各種建言，希望輝達總部能留在台北市。
各黨議員也送給蔣萬安「禮物」，包括民議員簡舒培要蔣萬安宣示並喊出「把輝達留在台北」當場送給蔣萬安一個輝達的產品顯示卡，市價要1萬元以上。民進黨議員林延鳳則送蔣萬安對聯，諷市長蔣萬安把話說得很滿，執行的過程卻讓人失望。
民眾黨議會黨團也希望蔣萬安把輝達留住，並送「館長」的草本養護產品「大聲汗」給蔣萬安，要蔣萬安「大聲」喊出把輝達留在台北市。
