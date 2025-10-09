快訊

輝達T17、T18案卡關有解？蔣萬安：「新新併」後 明確說不同意轉約

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北士科T17、T18。記者林伯東／攝影
北士科T17、T18。記者林伯東／攝影

台北市議會今開議，市長蔣萬安出席備詢，議題聚焦於輝達總部設立北士科T17、T18案卡關。民進黨北市議員簡舒培談到，「新新併」在10月已送到保險局，市府應該主動出擊，正式發文給新壽。蔣萬安回，「新新併」後，我們明確告訴說不會同意BOT移轉。

簡舒培說，「新新併」在7月25日通過董事會，台新人壽是存續公司，跟北市府簽約的新光人壽是消滅公司。所以依合約第四條，如果法人存續有變動，就要在30天內向台北市申請換約，北市府是否有申請到換約？

蔣萬安回，還沒有。簡舒培追，「新新併」在十月已送到保險局，北市府應該要主動，應該正式發文給新壽，因為已經違約了，「市府有沒有辦法從無良廠商新光人壽那邊拿回土地，這才是蔣萬安魄力。」

蔣萬安說，已經正式發文給新壽，告訴如果一旦送件近來「新新併」之後，我們明確告訴說不會同意BOT移轉。

李四川補充，新新合併有發文給市政府，T17、T18也明確告訴不同意在金控合併，新壽會在年底合併，合併完會針對合約解約。

北市長蔣萬安（左）及副市長李四川（中）針對議員質詢有關北士科案備詢。記者邱書昱／攝影
北市長蔣萬安（左）及副市長李四川（中）針對議員質詢有關北士科案備詢。記者邱書昱／攝影

相關新聞

輝達T17、T18案卡關有解？蔣萬安：「新新併」後 明確說不同意轉約

台北市議會今開議，市長蔣萬安出席備詢，議題聚焦於輝達總部設立北士科T17、T18案卡關。民進黨北市議員簡舒培談到，「新新...

輝達T17、T18有解？「新新併」主體變更 議員要求啟動解約

輝達T17、T18卡關，「新新併」可為市府解約殺手鐧？副市長李四川今表示，若新壽變更契約主體，市府將不同意。議員游淑慧說...

輝達卡北士科140億差額 他分析解套不難：只怕變下一個柯文哲

北士科T17、T18地上權原本由新光人壽持有，但輝達看上該地後，北市府與新壽間的解約金差額，成為輝達進駐的最大障礙。評論...

議員齊轟新壽「獅子大開口」炒地皮 蔣萬安：已有地主表態願整合T12

輝達落腳北士科出現變數，北市議會今天舉行市長施政報告，多位議員關心該議題，由於輝達首選仍是北士科，市府也提出T12可供輝...

蔣萬安議會施政報告 朝野議員關切輝達卡關

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，上台報告前，朝野議員紛紛針對輝達設總部等議題做程序發言，提出各種建言，希望輝達總...

新壽開百億合意解約…議員質疑為何不正式發文？蔣萬安這樣回應

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，議題聚焦在輝達總部設立北士科T17、T18卡關。民進黨北市議員簡舒培、陳賢蔚質詢時，質疑...

