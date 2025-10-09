輝達T17、T18案卡關有解？蔣萬安：「新新併」後 明確說不同意轉約

台北市議會今開議，市長蔣萬安出席備詢，議題聚焦於輝達總部設立北士科T17、T18案卡關。民進黨北市議員簡舒培談到，「新新併」在10月已送到保險局，市府應該主動出擊，正式發文給新壽。蔣萬安回，「新新併」後，我們明確告訴說不會同意BOT移轉。

簡舒培說，「新新併」在7月25日通過董事會，台新人壽是存續公司，跟北市府簽約的新光人壽是消滅公司。所以依合約第四條，如果法人存續有變動，就要在30天內向台北市申請換約，北市府是否有申請到換約？

蔣萬安回，還沒有。簡舒培追，「新新併」在十月已送到保險局，北市府應該要主動，應該正式發文給新壽，因為已經違約了，「市府有沒有辦法從無良廠商新光人壽那邊拿回土地，這才是蔣萬安魄力。」

蔣萬安說，已經正式發文給新壽，告訴如果一旦送件近來「新新併」之後，我們明確告訴說不會同意BOT移轉。

李四川補充，新新合併有發文給市政府，T17、T18也明確告訴不同意在金控合併，新壽會在年底合併，合併完會針對合約解約。