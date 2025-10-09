輝達進駐北士科 T17、T18露曙光 蔣萬安：年底前可望有結果

輝達（NVIDIA）總部進駐台北市北士科T17和T18卡關，北市議員眼看進駐機會要溜走，在議會質詢砲火隆隆，認為北市府態度消極，更提出新新併過後，「新光人壽」已依法消滅，依合約可以解約，是收回土地的最佳時機。市長蔣萬安透露，新壽僅口頭提出107億元作為解約條件，輝達仍把T17、T18列為首選，解約方案會回去發文確定，積極並全力以赴爭取輝達進駐。

台北市議會上，多位議員批評，市府從5月輝達表態選址至今毫無進展，讓新光人壽「牽著鼻子走」，不僅使黃仁勳親自敲定的北士科投資案陷入膠著，更讓輝達開始評估其他縣市備案。

民進黨議員簡舒培痛批，新壽根本沒有開發能力，過去還曾打算把T18轉讓給國巨*（2327），如今卻因輝達鎖定北士科「天上掉下禮物」，反過來開出107億元分手費、加上33億元權利金，共達140億元，直呼「簡直無恥又離譜」。

簡舒培指出，新壽在7月25日併入台新金控、成為存續公司後，原「新光人壽」法人已依法消滅，依照合約第四條規定，法人變更30天內未申請換約即屬違約，市府完全有權據此解除契約，「現在就是最好的時機，應該硬起來把土地要回來」。

議員苗博雅更直言，輝達被新壽「詐騙」，北市府卻無動於衷，「5月說是老朋友，如今輝達卻寫信給經濟部找備胎，誰在擋路？」呼籲市府拿出魄力。

面對炮火，蔣萬安強調，市府立場明確，「目前沒有爭議，就是合意解約，依法處理。」副市長李四川補充，新壽若要合意解約，應正式發文提案，市府不會接受口頭喊價，更不可能「原封不動」送議會審查，市府將依履約進度嚴重落後等事由依法辦理，不會讓廠商消極不作為。

蔣萬安也透露，輝達與新壽簽署的MOU已於9月30日到期，輝達雖仍把T17、T18列為首選地點，但也正式來函將評估T12基地與松山南營區等替代方案，「若輝達回覆進度順利，最快年底前就會有結果。」

蔣萬安強調，北市府會依法合規、積極爭取，盡全力讓AI產業留在台北，「不容許炒地皮，更不讓機會再從手中溜走。」