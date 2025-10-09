新壽開百億合意解約…議員質疑為何不正式發文？蔣萬安這樣回應

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，議題聚焦在輝達總部設立北士科T17、T18卡關。民進黨北市議員簡舒培、陳賢蔚質詢時，質疑新壽在合意解約的條件開出上百億金額，卻不敢送正式公文，副市長李四川說，新壽報107億元，議員願意給嗎？蔣萬安則回「妳要問新壽啊。」

李四川備詢時說，這有兩個層面，第一個要同意合意解約，因為新壽沒有違約，無法解約，那同意合意解約的條件是什麼？既然開了107億元，就要寫107億元來，市府要買回來，還是要報議會編列相關預算，聽到報議會新壽就沒有下文了。

簡舒培問，為什麼不敢送？新壽都敢開這金額為什麼不敢送？蔣萬安則回，「妳要問新壽啊。」

陳賢蔚也問表示，合意解約到底是遇到什麼瓶頸？市長說合法合規，也不同意新壽坐地起價，契約裡面就寫了章節，就是協調機制和仲裁程序，假設針對履約過程有爭議，應該先協商，

他說，現在協商看起來不成立，因為相關報導說北市府只願意給40億元，新壽卻要求140億元，那協商不成還是有協調委員會能組織，客觀公正第三單位如何處理履約爭議，市府有做嗎？

蔣萬安強調，議員舉例的條款並不適用現在狀況，因為履約上沒有爭議，這是關於執行契約發生爭議，我們談的是合意解約，現在談不攏是新壽要提出條件，但提出條件就正式發文來，但是又不發文來，關鍵是在這邊。

蔣萬安說，只要新壽正式提出條件，法律程序送到議會，就會依照程序來走。

李四川也說，原則上合意解約是唯一一條路，從輝達角度就是合意解約，但當然合約有爭議調解，「現在沒有爭議，只有錢，我們提了錢，原則上他們也提了一筆錢、50年的利益。這個錢我說沒關係，你報來，我就報議會編列審查。」

陳賢蔚追問，那為什麼不敢來？李四川說，如果新壽報了107億元，結果協調是107億元，你願意給他嗎？「這個沒有合約爭議，是錢的問題。」陳賢蔚追問，現在新壽沒有說要多少錢？李四川說，新壽有開了一筆金額「50年利益是107億元，加32億元繳回來的退還，就是140億元。」但沒有正式給公文。

陳賢蔚認為，這樣會把責任推給議會，在送議會前的溝通，要整合、合約允許第三單位合理金額，送到議會才能審。市府要有魄力、決斷力，因為新壽可以拖著，「真的損失不會是新壽，是全台北市民。」