輝達台灣總部用地卡關 經長：T17、T18符合條件

中央社／ 台北9日電

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北士科用地卡關，請經濟部盤點符合需求土地。針對輝達開設條件，經濟部長龔明鑫今天表示，中間涉及營業秘密不好對外說，但從輝達正在談T17、T18基地可知，該基地符合他們的條件。

輝達規劃在北投士林科技園區興建台灣總部，但取得用地面臨困難。經濟部昨天表示，已接到輝達委託代表的信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求的土地，並於24日前回覆輝達。

龔明鑫今天上午在立法院受訪表示，輝達還是最喜歡T17、T18基地，其他部分算是備胎，經濟部會盡快盤點其他用地，他也證實民生社區松南營區也是選項之一。

龔明鑫下午出席部務會議，會前接受媒體訪問指出，輝達有期待條件，但涉及機密不便透露，不過可想像，輝達現在在談的是T-17、T18，換言之，T-17、T18的條件就是符合他們的條件。

媒體追問是否以北部為主，他回應「這個我就不好說」。

輝達計畫將台灣總部設置於北投士林科技園區T17、T18基地，但此地已由新光人壽取得地上權。北市府提出2方案，由新壽依合約蓋完後再移轉，或與市府合意解約再專案設定地上權予輝達2方案。不過前者未獲輝達同意，後者則是北市府與新壽針對解約條件未取得共識。

