快訊

85度C拋震撼彈！董事會啟動中國大陸減損 估全年關40家起跳

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

松南營區可當第2個腹案？蔣萬安認「輝達有看過」：估年底前有初步結果

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，對於如何把輝達留在台北市，議員相當關注。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，對於如何把輝達留在台北市，議員相當關注。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，對於如何把輝達留在台北市，議員許淑華指出，輝達來台北市第一個來看的是松山機場南側這一塊基地，有沒有可能當成第2個腹案？李四川說有可能；蔣萬安也說，若輝達回覆有興趣，年底前就會有初步結果。

許淑華質詢指出，北市是否有其他的腹案還要繼續進行？她認為T12的訊息出來後，私地主這部分就很難處理，市府今天也說松山機場南側，據她了解，輝達來台北市第一個來看的就是這一塊基地，有沒有可能當成第2個腹案在進行？

李四川說，都有可能，因為當初這一塊地，副秘書長有陪過輝達去看過，因為市府回饋回來的地，大概3.1公頃，比較小一點，但對面有3.3公頃，是屬於國防部的，市府不知道這塊國防部的地，是不是在年底可以交地出來，北市這邊是確定大概年底可以交地。

許淑華指出，賴清德總統也下令了，所以市府可以行文國防部，把地整合起來，可以成為第2個腹案，因為這個全部都是政府的地，比較好處理，市府也應同步去進行，因為過去一年，市府沒有太多的進展，而且這塊地明明地上權已經交給台北市政府了。

李四川指出，因為輝達簽了MOU，如果沒有失效，其實沒有辦法。許淑華質詢說，市長能否夠給個承諾，大概什麼時候這個案子可送到議會來？蔣萬安說，不管是T12或者是松南營區，輝達都去看過，市府也提供他們資料，他們也說會再回去研究，如果輝達回覆對這幾塊有興趣「我想很快，應該年底前就會有一個初步的結果」。

輝達 總部 蔣萬安 李四川 北市府 許淑華 松山機場 松南營區

延伸閱讀

輝達T17、18卡關…新新併成解約殺手鐧？李四川證實將不同意

輝達進駐松南？李四川曝輝達態度：加中央地也蠻好一塊

南投茶博高虹安、許淑華同場 業者搬看板搶簽名

李四川拆公館圓環1句話點破如何扛壓 網讚早知厲害之處

相關新聞

輝達T17、T18案卡關有解？蔣萬安：「新新併」後 明確說不同意轉約

台北市議會今開議，市長蔣萬安出席備詢，議題聚焦於輝達總部設立北士科T17、T18案卡關。民進黨北市議員簡舒培談到，「新新...

輝達T17、T18有解？「新新併」主體變更 議員要求啟動解約

輝達T17、T18卡關，「新新併」可為市府解約殺手鐧？副市長李四川今表示，若新壽變更契約主體，市府將不同意。議員游淑慧說...

輝達卡北士科140億差額 他分析解套不難：只怕變下一個柯文哲

北士科T17、T18地上權原本由新光人壽持有，但輝達看上該地後，北市府與新壽間的解約金差額，成為輝達進駐的最大障礙。評論...

議員齊轟新壽「獅子大開口」炒地皮 蔣萬安：已有地主表態願整合T12

輝達落腳北士科出現變數，北市議會今天舉行市長施政報告，多位議員關心該議題，由於輝達首選仍是北士科，市府也提出T12可供輝...

蔣萬安議會施政報告 朝野議員關切輝達卡關

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，上台報告前，朝野議員紛紛針對輝達設總部等議題做程序發言，提出各種建言，希望輝達總...

新壽開百億合意解約…議員質疑為何不正式發文？蔣萬安這樣回應

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，議題聚焦在輝達總部設立北士科T17、T18卡關。民進黨北市議員簡舒培、陳賢蔚質詢時，質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。