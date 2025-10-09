松南營區可當第2個腹案？蔣萬安認「輝達有看過」：估年底前有初步結果

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，對於如何把輝達留在台北市，議員許淑華指出，輝達來台北市第一個來看的是松山機場南側這一塊基地，有沒有可能當成第2個腹案？李四川說有可能；蔣萬安也說，若輝達回覆有興趣，年底前就會有初步結果。

許淑華質詢指出，北市是否有其他的腹案還要繼續進行？她認為T12的訊息出來後，私地主這部分就很難處理，市府今天也說松山機場南側，據她了解，輝達來台北市第一個來看的就是這一塊基地，有沒有可能當成第2個腹案在進行？

李四川說，都有可能，因為當初這一塊地，副秘書長有陪過輝達去看過，因為市府回饋回來的地，大概3.1公頃，比較小一點，但對面有3.3公頃，是屬於國防部的，市府不知道這塊國防部的地，是不是在年底可以交地出來，北市這邊是確定大概年底可以交地。

許淑華指出，賴清德總統也下令了，所以市府可以行文國防部，把地整合起來，可以成為第2個腹案，因為這個全部都是政府的地，比較好處理，市府也應同步去進行，因為過去一年，市府沒有太多的進展，而且這塊地明明地上權已經交給台北市政府了。

李四川指出，因為輝達簽了MOU，如果沒有失效，其實沒有辦法。許淑華質詢說，市長能否夠給個承諾，大概什麼時候這個案子可送到議會來？蔣萬安說，不管是T12或者是松南營區，輝達都去看過，市府也提供他們資料，他們也說會再回去研究，如果輝達回覆對這幾塊有興趣「我想很快，應該年底前就會有一個初步的結果」。