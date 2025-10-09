輝達進駐北士科卡關 國科會願協助：我們有科學園區！

輝達（NVIDIA）台灣總部希望進駐北士科T17、T18土地，但因新光人壽與北市府的地上權合約毫無進展，目前進度卡關。國科會主委吳誠文9日表示，國科會有科學園區，經濟部也有很多產業園區，如果需要的話，他們可以跟輝達討論如何協助，很多地方政府也都有合適的地點。

輝達原本相中北士科T17、T18土地，擬在當地設立台灣總部，但由於T17、T18已由新光人壽標下地上權，此案成了輝達、新光人壽、北市府的三角習題，三方溝通至今未有明確進展。

外界解讀，隨著新壽、輝達簽訂的合作備忘錄（MOU）在9月30日屆期，輝達轉向中央討救兵，已做好T17、T18最終破局的最壞打算。對此，各地方政府皆表態，積極爭取輝達落腳。

吳誠文受訪時表示，如果輝達願意讓政府協助，國科會有科學園區，經濟部也有很多產業園區，可以跟輝達討論如何協助，當然很多地方政府也都有合適的地點。

吳誠文認為，如果輝達提出需求，相信中央政府、地方政府應該都很樂意來協助。