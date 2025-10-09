輝達T17、T18有解？「新新併」主體變更 議員要求啟動解約

輝達T17、T18卡關，「新新併」可為市府解約殺手鐧？副市長李四川今表示，若新壽變更契約主體，市府將不同意。議員游淑慧說，市府應已經可以積極研議「市府不同意變更主體，解約已經可以啟動」，因當初簽約的新光人壽已消滅，現只是同名同姓的新公司，市府應啟動不同意的契約機制，將土地拿回來。

根據「北市北投區軟橋段 93 地號（T18 街廓）市有土地設定地上權契約」內容，明定乙方（新光人壽保險股份有限公司）合併需要甲方（台北市政府）同意。據了解，北市府與也的確有在評估可依「變換主體」協商解約。

北市議員游淑慧今天在蔣萬安施政報告時表示，其實新壽與台新人壽七月已經合併，根據發布重訊是新壽為消滅公司，台新才是存續公司，儘管台新再更名為新光人壽但其實是「換了一個人」。所以原本與北市府簽約的主體「新光人壽」已經被併走、沒有存續，等同將地上權契約是移轉給台新，這個情況下，北市府是否可以視為「地上權案移轉，北市府不同意」。

游淑慧說，北市府應該已經可以積極研議，「市府不同意變更主體，解約已經可以啟動」，因現在的新光人壽是一個同名同姓的新公司，契約已經被移轉給新公司，市府不同意，就應該啟動不同意的契約機制，將土地拿回來，也就沒有合意解約這件事，因當初簽約的公司不存在，一切依照合約行事。

知情人士也表示，根據北市府與新壽的地上權合約，的確新壽要變換主體，需要得到北市府的同意，據了解，北市府內部也有評估過這事，因依照合約內容，並沒有說什麼情況下可同意、什麼情況下不同意變更主體，「北市府是可以依照過去新壽的執行狀況，如得標至今還是一片素地，沒有開發行為」為由，「不同意變更地上權案主體」。

不過這名知情人士也說，儘管合約有這樣的一個條款，同意權也在北市府手中，但最大問題在於，如果北市府不同意主體變更，就可能會陷入爭議，因這一條無法強制取回，換句話說，不同意變更主體，地上權也不會直接還給北市府，新壽可能提出訴訟，但如果新壽到年底都沒有進度，這仍可以是北市府一個想法。