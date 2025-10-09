輝達總部進駐北士科卡關 政院：跨部會皆積極協助
輝達海外企業總部進駐台北士林科技園區卡關，各縣市表態爭取，賴清德總統稱中央全力協助。行政院今天指出，樂見台商回台投資或外商投資台灣，此次輝達欲設置海外企業總部，政院一直密切關注，相關部會包括經濟部、財政部、內政部等，皆持續協助。
傳出財政部國產署從北到南盤點五筆國有地，包括松南營區、林口區原三立影視園區、台南市的平實營區、中央廣播電台發射站天馬電台原址，及高雄亞洲新灣區特貿五。
針對輝達尋覓土地一事，行政院發言人李慧芝中午主持行政院會後記者會表示，行政院昨天已由秘書長備查台北市政府來函；不論台商回台投資或外商投資台灣，行政院都非常樂見，此次輝達欲設置海外企業總部，政院一直密切關注，相關部會包括經濟部、財政部、內政部等，皆持續積極協助。
經濟部投資促進司副司長呂貞慧補充，經濟部積極主動跟輝達聯繫，是到10月7日收到信函後，才知道輝達最新需求；針對土地盤點，呂說，將全面盤點包括中央、地方符合需求的土地，全力協助爭取輝達來台設企業總部。
