輝達卡北士科140億差額 他分析解套不難：只怕變下一個柯文哲

北士科T17、T18地上權原本由新光人壽持有，但輝達看上該地後，北市府與新壽間的解約金差額，成為輝達進駐的最大障礙。評論家、醫師沈政男指出，若北市府無法自行支付差額，可考慮由輝達、中央或市府共同分攤，基於公益移轉地上權並不違法，問題是大家都怕淪為下一個柯文哲。

北市府表示，原合約規定地上權不得轉讓，為避免涉及圖利，必須先與新壽解約，再與輝達簽約。然而，新壽開出的解約價碼高達約140億元，遠高於北市府當初收取的約40億元權利金。北市府若直接支付差額，恐引發圖利疑慮；再加上受前市長柯文哲被指控圖利事件影響，市府採謹慎態度。

沈政男分析，解決方式主要有兩種：一是中央承擔「直接移轉地上權」的法律責任，使北市府可將地上權直接移轉給輝達；二是由中央出資140億元支付解約金，並承擔法律責任。兩種方案均可將違法風險降至接近0。沈政男指出，如果北市府僅多支付部分差額，由輝達與市府各自分攤，或中央協助出資，也能解決問題，關鍵在於願意承擔法律責任。

對於媒體與網路上對「圖利」的批評，沈政男指出，當初T17、T18得標者為新壽，得標權利金約40億元；如今輝達看上該地，市場價值大幅上升，解約金140億元並非市府圖利，而是市場行情波動的結果。他強調，當初標地競爭冷清，幾乎沒有人願意投標T17、T18，因此40億元權利金屬合理價格。相較之下，T16地上權得標溢價率高達80%，反映市場價格差異。

沈政男批評，部分政治人物與網路輿論將此事件與柯文哲圖利案混為一談，反而模糊問題核心。他認為，若市府能勇於承擔，這次卡關問題本可立即解決，也有助於吸引外資投資北士科，促進產業發展與就業。