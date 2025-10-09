輝達選址5熱門 住商：三大理由松南營區呼聲最高

住商機構盤整實價登錄資料，觀察五大國有地周邊房價與近年漲幅，其中以北市松南營區房價最高，但若論房價漲勢則由高雄亞洲新灣區特貿五居冠。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，科技題材雖能創造短期房市熱度，但是否有助於房價，仍待後續觀察。

根據資料，輝達（NVIDIA）可能進駐的五處國有地，包括台北市松南營區、新北市林口國際媒體園區、台南市天馬電台原址、東區平實營區及高雄市亞洲新灣區。

賴志昶分析，北市松南營區，該處今年直至9月以來，每坪成交均價已達每坪95.2萬元，相較2021年同期成長13.9%，雖漲勢與其他區域相比較不明顯。

惟賴志昶指出，該區位處民生社區，有鄰近松山機場優勢，且占地廣闊亦符合業者需求，目前呼聲最高，若有大廠進駐，有望讓松山區周邊房價行情更上層樓。

賴志昶提醒，在近期市場一片低迷情況下，此類科技議題確實能強化信心，甚至可說「房市光明燈」，惟市場長線發展仍需回歸人口、機能及市場供需，若最終大廠未實際進駐，房市價格漲勢能否保持長遠，仍是要看區域剛性需求買盤是否願意買單。