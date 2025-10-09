輝達進駐北士科卡關 宏大陳益盛：「法、利、速」三字訣解開僵局

宏大國際資產總經理陳益盛表示，輝達（NVIDIA）進駐北士科設總部無法敲定，他認為北市府應取得與市議會的同意，放寬法規及基地取回價格，新光應考量本案是攸關國家重大利益，加上全民的期待，進而形象的提升，或有重新考量土地適當價格的空間，興建上則委由專業的建築團隊全程協助規劃、執行及興建，透過「法、利、速」三字訣，促成這一椿美事。

陳益盛指出，輝達會選擇來台設立總部，首要任務就是台灣的研發及製造技術，而重中之重就是人才，而選對地點對人才的招募就會事半功倍。因此他曾斬釘截鐵地表示，設立在台北是最佳選擇，即使建構成本最高，但效益最佳。

不過台北市政府、新光、輝達三方各有什麼考量，陳益盛分析，首先，台北市政府的立場是「法」「依法辦理，避免圖利」。依據北士科科專土地招商時之法規，載明取得土地地上權權利人，在建築興建完工前不得移轉，且5年內（2027年2月14日）必須取得全部建物使用執照。市府也提出備案T12基地，但面積僅約6,536平方公尺，還需整合數比鄰地，地主人數達近百人。

他認為，市府應做的不是另覓基地，而是取得與市議會的同意，放寬法規及基地取回價格。如能進而積極與中央取得留住這家頂尖企業的共識，那本案取得成功的機率將大增。

其次，陳益盛表示，新光考量企業經營立場「利」，取得「應得利潤，股東負責」，該基地依法定容積率可建樓地板面積，總銷逾300億。扣除營建費用、管理營運、利息損失等主要成本，淨利可逾百億元。

他指出，如以區域內產專區土地行情概估，每坪也至少200萬~250萬元之間，地上權價值則依據地租、租期及發展性等差異，其價值約為一般土地之50%~70%不等，基地面積3.89公頃，約11,767坪，地上權價值亦超過百億元。

最後就是主角輝達，他表示，國際大廠要的是「速」，目標就是「盡速興建，徵才開市」。低容積率開發約僅需經建半數樓地板面積，但由於設計及營造需要超高造價，至少2倍以上，理想上是要購買低容積率、低單價的土地。

不過，陳益盛強調，身為科技巨擘礙於自主性及商業機密等考量，取得土地價格稍高或許不是難事，但「無法百分之百自行來設計興建整個案子，是黃仁勳目前無法接受的現實」。

其二，陳益盛說，如與輝達的交易案破局，新光雖可依據原來規劃，興建商辦出租獲取長期收益，但畢竟本案是攸關國家重大利益，加上全民的期待，進而形象的提升，或有重新考量土地適當價格的空間。

其三，陳益盛舉例，如以趙無極的油畫來比喻，明知上次拍賣價格是5億元，為何這次會有人出價8億元取得，就在於它的稀有性及價值；另一方面來說，如果輝達的晶片能由台積電（2330）代工，為何建築物不能委由專業的建築團隊全程協助規劃、執行及興建，加速工程執行，如此一來就能促成全案圓滿。