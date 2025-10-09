快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

輝達進駐北士科卡關 宏大陳益盛：「法、利、速」三字訣解開僵局

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
北士科示意圖／記者游智文攝影
北士科示意圖／記者游智文攝影

宏大國際資產總經理陳益盛表示，輝達（NVIDIA）進駐北士科總部無法敲定，他認為北市府應取得與市議會的同意，放寬法規及基地取回價格，新光應考量本案是攸關國家重大利益，加上全民的期待，進而形象的提升，或有重新考量土地適當價格的空間，興建上則委由專業的建築團隊全程協助規劃、執行及興建，透過「法、利、速」三字訣，促成這一椿美事。

陳益盛指出，輝達會選擇來台設立總部，首要任務就是台灣的研發及製造技術，而重中之重就是人才，而選對地點對人才的招募就會事半功倍。因此他曾斬釘截鐵地表示，設立在台北是最佳選擇，即使建構成本最高，但效益最佳。

不過台北市政府、新光、輝達三方各有什麼考量，陳益盛分析，首先，台北市政府的立場是「法」「依法辦理，避免圖利」。依據北士科科專土地招商時之法規，載明取得土地地上權權利人，在建築興建完工前不得移轉，且5年內（2027年2月14日）必須取得全部建物使用執照。市府也提出備案T12基地，但面積僅約6,536平方公尺，還需整合數比鄰地，地主人數達近百人。

他認為，市府應做的不是另覓基地，而是取得與市議會的同意，放寬法規及基地取回價格。如能進而積極與中央取得留住這家頂尖企業的共識，那本案取得成功的機率將大增。

其次，陳益盛表示，新光考量企業經營立場「利」，取得「應得利潤，股東負責」，該基地依法定容積率可建樓地板面積，總銷逾300億。扣除營建費用、管理營運、利息損失等主要成本，淨利可逾百億元。

他指出，如以區域內產專區土地行情概估，每坪也至少200萬~250萬元之間，地上權價值則依據地租、租期及發展性等差異，其價值約為一般土地之50%~70%不等，基地面積3.89公頃，約11,767坪，地上權價值亦超過百億元。

最後就是主角輝達，他表示，國際大廠要的是「速」，目標就是「盡速興建，徵才開市」。低容積率開發約僅需經建半數樓地板面積，但由於設計及營造需要超高造價，至少2倍以上，理想上是要購買低容積率、低單價的土地。

不過，陳益盛強調，身為科技巨擘礙於自主性及商業機密等考量，取得土地價格稍高或許不是難事，但「無法百分之百自行來設計興建整個案子，是黃仁勳目前無法接受的現實」。

對此，陳益盛提出三點建議，其一，台北市政府與其另覓基地，不如取得與市議會的同意及共識，放寬法規及基地取回價格。如能進而積極與中央取得留住這家頂尖企業的共識，那本案取得成功的機率將大增。

其二，陳益盛說，如與輝達的交易案破局，新光雖可依據原來規劃，興建商辦出租獲取長期收益，但畢竟本案是攸關國家重大利益，加上全民的期待，進而形象的提升，或有重新考量土地適當價格的空間。

其三，陳益盛舉例，如以趙無極的油畫來比喻，明知上次拍賣價格是5億元，為何這次會有人出價8億元取得，就在於它的稀有性及價值；另一方面來說，如果輝達的晶片能由台積電（2330）代工，為何建築物不能委由專業的建築團隊全程協助規劃、執行及興建，加速工程執行，如此一來就能促成全案圓滿。

輝達 地上權 總部 北士科

延伸閱讀

嘉義縣爭取輝達進駐 縣府自有土地20公頃可隨時供應

【重磅快評】藍綠會獵輝達 蔣萬安的四面埋伏

輝達T17、18卡關…新新併成解約殺手鐧？李四川證實將不同意

輝達用地經濟部放話賴清德才幫忙 賴士葆：以為可拖累蔣萬安連任

相關新聞

輝達卡北士科140億差額 他分析解套不難：只怕變下一個柯文哲

北士科T17、T18地上權原本由新光人壽持有，但輝達看上該地後，北市府與新壽間的解約金差額，成為輝達進駐的最大障礙。評論...

輝達總部進駐北士科卡關 政院：跨部會皆積極協助

輝達海外企業總部進駐台北士林科技園區卡關，各縣市表態爭取，賴清德總統稱中央全力協助。行政院今天指出，樂見台商回台投資或外...

輝達選址5熱門 住商：三大理由松南營區呼聲最高

住商機構盤整實價登錄資料，觀察五大國有地周邊房價與近年漲幅，其中以北市松南營區房價最高，但若論房價漲勢則由高雄亞洲新灣區...

輝達進駐北士科卡關 宏大陳益盛：「法、利、速」三字訣解開僵局

宏大國際資產總經理陳益盛表示，輝達（NVIDIA）進駐北士科設總部無法敲定，他認為北市府應取得與市議會的同意，放寬法規及...

北市府擬用「新新併」為由與新壽解約 法界人士：法理上難行

北士科T17、18做為輝達台灣總部卡關，新光人壽擁有地上權，傳出北市府擬用「新新併」為由解約新壽，副市長李四川今日也證實...

行政院證實：輝達10月7日提設點需求 全力協助總部落腳台灣

針對輝達（NVIDIA）計畫在台設立海外企業總部的進度，行政院發言人李慧芝8日表示，政府相關部會與地方政府均積極爭取，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。